Дополнительные автобусные рейсы запустят в Самаре 15 марта после футбольного матча между командами «Акрон» и «Ахмат»

С 13:00 до 17:30 в районе стадиона усилят движение автобусов, проходящих по ближайшим маршрутам, уточнили в городской администрации. В период с 13:00 до 15:00 на прилегающую к арене территорию организуют подъезд автобусов маршрутов №1 и №67.

К 17:00 на дублер Московского шоссе в районе «Мерседес-центра» подадут автобусы маршрутов №1, №34, №41 и №67, которые проследуют в направлении города. Кроме того, автобусы №1 и №67 направятся в сторону Красной Глинки и Крутых Ключей до остановочного пункта «ул. Дальняя».

Начало матча запланировано на 15:00, завершение — в 17:00. Дополнительный транспорт поможет болельщикам без проблем добраться до дома после игры, пишет Самарская газета.