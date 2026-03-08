Я нашел ошибку
Перед сезоном ремонта жители Самарской области чаще обращаются к дизайнерам
Женщины в России перестали делить еду по гендеру
Россиянам грозит штраф за хранение в подъездах колясок и велосипедов
В Тольятти участковый уполномоченный полиции задержал подозреваемого в краже из магазина
"Аэрофлот" отменит все рейсы между РФ и ОАЭ с 12 по 31 марта
В Самаре пустят бесплатные шаттлы перед матчем «Крыльев Советов» 8 марта
В Промышленном районе Самары водитель сбил 14-летнюю девочку
В Самаре планируют снести старый цветочный магазин на Вольской
В минздраве Самарской области прошло торжественное вручение ведомственных наград
Самарцев приглашают в Дом журналиста на открытие выставки «Фактура энергий. Наставник и ученики»
Аллерголог рассказала об «агрессивных» букетах на 8 Марта
В Самаре пустят бесплатные шаттлы перед матчем «Крыльев Советов» 8 марта

В воскресенье, 8 марта, в 15:30 на стадионе «Солидарность Самара Арена» пройдет матч между «Крыльями Советов» и махачкалинским «Динамо». Для болельщиков пустят бесплатные шаттлы. Об этом сообщили в «Крыльях».

«В день матча будут ходить бесплатные шаттлы от остановки «Больница им. Середавина» до стадиона. Для проезда необходимы билет на игру или клубная атрибутика», – рассказали в пресс-службе.

Маршрут «Октябрьская набережная» – «Самара Арена» отправляется от Ладьи в 13:00 через остановки: «Постников овраг» – «Завод им. Тарасова» – «Барбошина поляна», прибывает на гейт 4. Интервал движения составит 20-30 минут, последний рейс в 14:10. После окончания игры шаттлы по этому маршруту ходить не будут.

Маршрут «Больница им. Середавина» (Московское шоссе) – «Самара Арена» начнет перевозить болельщиков с 13:40 каждые 10 минут. Отправление последнего автобуса перед игрой намечено на 15:30, пишет Самара-КП. 

Теги: Городской транспорт Крылья Советов Футбол

