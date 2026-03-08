Женщины в России перестали делить еду по гендеру

Всё больше женщин перестают делить еду по гендерному признаку. Это утверждение доказывает исследование сети стритфуд-кафе «Безумно», проведенное в преддверии 8 Марта.

Так, более 80% женщин не считают, что блюда можно делить на «мужские» и «женские». Россиянки выбирают еду, ориентируясь на вкус и настроение, а не на страх нарушить диету или выглядеть «неправильно» в глазах окружающих, передает итоги опроса «Газета.ру».

По мнению сооснователя сети «Безумно» Евгения Головина, перемены можно связать с серьезными культурными трансформациями, пишут "Известия".

«Сегодня женщины всё меньше хотят жить в режиме постоянных ограничений. Мы видим, что многие приходят в наши заведения не потому, что решили нарушить диету, а потому что просто выбирают еду, которая им нравится. При этом они могут адаптировать блюда под себя — убрать соус, добавить больше овощей или выбрать более легкий вариант», — отмечает он.