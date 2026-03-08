Я нашел ошибку
Главные новости:
8 марта. "Солидарность Самара Арена": дубль Джеффри Чинеду и победа над махачкалинским "Динамо" 
"Крылья Советов" - "Динамо" Мх - 2:0
Иван Носков: "Желаю всем женщинам, чтобы рядом с ними всегда были настоящие мужчины".
Иван Носков поздравил самарчанок с 8 Марта
11 марта в 17:00 в галерее ремесел Агентства социокультурных технологий откроется выставка «Такое близкое искусство».
В Самаре откроется выставка «Такое близкое искусство»: 20 мастеров губернии покажут интерьерную и архитектурную керамику
Юные звонари из Самары стали лауреатами Московского детского фестиваля
Юные звонари из Самары стали лауреатами Московского детского фестиваля
В Подмосковье зафиксировали рекордное количество волков этой зимой
В Подмосковье зафиксировали рекордное количество волков этой зимой
жетоны перестанут быть действительным платёжным средством в метро Самары
Жетоны перестанут быть действительным платёжным средством в метро Самары
Самарцев предупреждают о фальшивых фитнес-чатах в Telegram
Самарцев предупреждают о фальшивых фитнес-чатах в Telegram
В Самаре из-за погоды могут приостановить движение судов на воздушной подушке
В Самаре из-за погоды могут приостановить движение судов на воздушной подушке
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.15
0.96
EUR 91.84
1.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В минздраве Самарской области прошло торжественное вручение ведомственных наград
Самарцев приглашают в Дом журналиста на открытие выставки «Фактура энергий. Наставник и ученики»
Аллерголог рассказала об «агрессивных» букетах на 8 Марта
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Подмосковье зафиксировали рекордное количество волков этой зимой

212
В Подмосковье зафиксировали рекордное количество волков этой зимой

В Подмосковье зафиксировано большое число выхода диких волков к населённым пунктам этой зимой. Как сообщают СМИ, количество взрослых животных увеличилось в 4,5 раза.

Чуть позже в Комитете лесного хозяйства Подмосковья уточнили, что волков больше не стало, при этом звери стали чаще появляться в жилых районах, также волки из соседних областей периодически заходят на чужую территорию из-за сезонных факторов.

Специалисты отмечают, что основными причинами частого появления волков в населенных пунктов за последнее время стали вырубка лесов, активная застройка, что значительно сокращает естественную среду для животных.

Кроме того, в подмосковных лесах выросло количество кабанов, косуль и молодых лосей, что сильно привлекает хищников. В погоне за дичью волки выходят к окраинам деревень.
Чаще всего за прошедшую зиму волков замечали в районе Талдома, на окраинах Дмитрова, в Волоколамске, в окрестностях Серпухова и в Шатуре, пишет МК.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарчанок с Международным женским днём
8 марта 2026  10:15
Вячеслав Федорищев поздравил самарчанок с Международным женским днём
298
Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области
7 марта 2026  11:37
Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области
637
Сегодня, 6 марта, губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды женщинам региона, внесшим большой вклад в развитие Самарской области.
6 марта 2026  17:26
Вячеслав Федорищев вручил женщинам госнаграды в преддверии 8 Марта
657
Обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств на 2027 год начались в Самаре
6 марта 2026  13:47
Обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств на 2027 год начались в Самаре
1189
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
6 марта 2026  12:30
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
468
Весь список