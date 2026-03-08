В Подмосковье зафиксировали рекордное количество волков этой зимой

В Подмосковье зафиксировано большое число выхода диких волков к населённым пунктам этой зимой. Как сообщают СМИ, количество взрослых животных увеличилось в 4,5 раза.

Чуть позже в Комитете лесного хозяйства Подмосковья уточнили, что волков больше не стало, при этом звери стали чаще появляться в жилых районах, также волки из соседних областей периодически заходят на чужую территорию из-за сезонных факторов.

Специалисты отмечают, что основными причинами частого появления волков в населенных пунктов за последнее время стали вырубка лесов, активная застройка, что значительно сокращает естественную среду для животных.

Кроме того, в подмосковных лесах выросло количество кабанов, косуль и молодых лосей, что сильно привлекает хищников. В погоне за дичью волки выходят к окраинам деревень.

Чаще всего за прошедшую зиму волков замечали в районе Талдома, на окраинах Дмитрова, в Волоколамске, в окрестностях Серпухова и в Шатуре, пишет МК.