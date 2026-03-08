В Самаре откроется выставка «Такое близкое искусство»: 20 мастеров губернии покажут интерьерную и архитектурную керамику

11 марта в 17:00 в галерее ремесел Агентства социокультурных технологий откроется выставка «Такое близкое искусство». (0+)



Организаторы и кураторы выставки решили показать диапазон мастерства современных керамистов, благодаря которому керамика продолжает оставаться в тренде , более того – прочно закрепилась в интерьере, архитектуре и в жизни.



С давних времен глина всегда была под рукой человека. Доступный и пластичный материал породил большой ассортимент изделий — от авторской игрушки, посуды и украшений до интерьерных панно, дизайнерских арт-объектов и архитектурных изразцов. Такие техники как лепка, формовка, литьё, роспись, глазурование, гравировка и ангобирование, которые применяют в своих изделиях мастера-керамисты Самарской области, широко представлены в экспозиции выставки.



Участники — 20 мастеров Самарской области. Они показывают интерьерную и архитектурную керамику, предметы для дома, авторскую глиняную игрушку.

«Мы хотим обратить внимание на то, как высокохудожественные изделия могут преображать пространство, да и на самом деле, людей. Ведь если ты пьешь утренний чай из фарфоровой чашки, или в своем доме можешь любоваться на авторские панно художников, стол с керамическими элементами, или что-то другое, то, что сделано руками мастера и ,главное, сделано с душой, то незаметно переходишь на другие энергии, меняется настрой, и может быть, характер», – отметил директор Агентства социокультурных технологий Игорь Жаткин.



На выставке можно увидеть архитектурную керамику – как реплики, так и исторические артефакты. Керамическую историю подкрепляют реплики посуды и предметов быта от неолита до железного века, воссозданные по материалам раскопок.



Широко представлена коллекция авторской игрушки из фондов агентства социокультурных технологий – глиняные игрушки народных художественных промыслов регионов России. Удивит посетителей керамика от самарских художников – скульптуры, композиции, напольные вазы в авторских техниках.

Фото: минкульт СО