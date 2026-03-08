Я нашел ошибку
Главные новости:
8 марта. "Солидарность Самара Арена": дубль Джеффри Чинеду и победа над махачкалинским "Динамо" 
"Крылья Советов" - "Динамо" Мх - 2:0
Иван Носков: "Желаю всем женщинам, чтобы рядом с ними всегда были настоящие мужчины".
Иван Носков поздравил самарчанок с 8 Марта
11 марта в 17:00 в галерее ремесел Агентства социокультурных технологий откроется выставка «Такое близкое искусство».
В Самаре откроется выставка «Такое близкое искусство»: 20 мастеров губернии покажут интерьерную и архитектурную керамику
Юные звонари из Самары стали лауреатами Московского детского фестиваля
Юные звонари из Самары стали лауреатами Московского детского фестиваля
В Подмосковье зафиксировали рекордное количество волков этой зимой
В Подмосковье зафиксировали рекордное количество волков этой зимой
жетоны перестанут быть действительным платёжным средством в метро Самары
Жетоны перестанут быть действительным платёжным средством в метро Самары
Самарцев предупреждают о фальшивых фитнес-чатах в Telegram
Самарцев предупреждают о фальшивых фитнес-чатах в Telegram
В Самаре из-за погоды могут приостановить движение судов на воздушной подушке
В Самаре из-за погоды могут приостановить движение судов на воздушной подушке
Мероприятия
В минздраве Самарской области прошло торжественное вручение ведомственных наград
Самарцев приглашают в Дом журналиста на открытие выставки «Фактура энергий. Наставник и ученики»
Аллерголог рассказала об «агрессивных» букетах на 8 Марта
В Самаре откроется выставка «Такое близкое искусство»: 20 мастеров губернии покажут интерьерную и архитектурную керамику

222
11 марта в 17:00 в галерее ремесел Агентства социокультурных технологий откроется выставка «Такое близкое искусство».

11 марта в 17:00 в галерее ремесел Агентства социокультурных технологий откроется выставка «Такое близкое искусство».  (0+)

Организаторы и кураторы выставки решили показать диапазон мастерства современных керамистов, благодаря которому керамика продолжает оставаться в тренде , более того – прочно закрепилась в интерьере, архитектуре и в жизни.

С давних времен глина всегда была под рукой человека. Доступный и пластичный материал породил большой ассортимент изделий — от авторской игрушки, посуды и украшений до интерьерных панно, дизайнерских арт-объектов и архитектурных изразцов. Такие техники как лепка, формовка, литьё, роспись, глазурование, гравировка и ангобирование, которые применяют в своих изделиях мастера-керамисты Самарской области, широко представлены в экспозиции выставки.

Участники — 20 мастеров Самарской области. Они показывают интерьерную и архитектурную керамику, предметы для дома, авторскую глиняную игрушку.
«Мы хотим обратить внимание на то, как высокохудожественные изделия могут преображать пространство, да и на самом деле, людей. Ведь если ты пьешь утренний чай из фарфоровой чашки, или в своем доме можешь любоваться на авторские панно художников, стол с керамическими элементами, или что-то другое, то, что сделано руками мастера и ,главное, сделано с душой, то незаметно переходишь на другие энергии, меняется настрой, и может быть, характер», – отметил директор Агентства социокультурных технологий Игорь Жаткин.

На выставке можно увидеть архитектурную керамику – как реплики, так и исторические артефакты. Керамическую историю подкрепляют реплики посуды и предметов быта от неолита до железного века, воссозданные по материалам раскопок.

Широко представлена коллекция авторской игрушки из фондов агентства социокультурных технологий – глиняные игрушки народных художественных промыслов регионов России. Удивит посетителей керамика от самарских художников – скульптуры, композиции, напольные вазы в авторских техниках.

 

Фото:   минкульт СО

