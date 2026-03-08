Я нашел ошибку
Главные новости:
8 марта. "Солидарность Самара Арена": дубль Джеффри Чинеду и победа над махачкалинским "Динамо" 
"Крылья Советов" - "Динамо" Мх - 2:0
Иван Носков: "Желаю всем женщинам, чтобы рядом с ними всегда были настоящие мужчины".
Иван Носков поздравил самарчанок с 8 Марта
11 марта в 17:00 в галерее ремесел Агентства социокультурных технологий откроется выставка «Такое близкое искусство».
В Самаре откроется выставка «Такое близкое искусство»: 20 мастеров губернии покажут интерьерную и архитектурную керамику
Юные звонари из Самары стали лауреатами Московского детского фестиваля
Юные звонари из Самары стали лауреатами Московского детского фестиваля
В Подмосковье зафиксировали рекордное количество волков этой зимой
В Подмосковье зафиксировали рекордное количество волков этой зимой
жетоны перестанут быть действительным платёжным средством в метро Самары
Жетоны перестанут быть действительным платёжным средством в метро Самары
Самарцев предупреждают о фальшивых фитнес-чатах в Telegram
Самарцев предупреждают о фальшивых фитнес-чатах в Telegram
В Самаре из-за погоды могут приостановить движение судов на воздушной подушке
В Самаре из-за погоды могут приостановить движение судов на воздушной подушке
Иван Носков поздравил самарчанок с 8 Марта

167
Иван Носков: "Желаю всем женщинам, чтобы рядом с ними всегда были настоящие мужчины".

Милые женщины — мамы, бабушки, жены, дочери, сестры, коллеги и подруги! От всего сердца поздравляю вас с праздником!

Каждая женщина – это загадка, которую нельзя разгадать. Женщин принято называть слабым полом, но очень часто они проявляют такую волю, мудрость и силу характера, какие порой не может проявить даже мужчина. Это стало особенно ярко видно с момента начала СВО, когда сотни жен и матерей единым фронтом встали за своими мужчинами. Ежедневно, ежечасно они воспитывают детей, плетут маскировочные сети, собирают посылки для бойцов, работают и ждут встречи. Это деятельное ожидание — не меньший героизм, чем тот, что демонстрируют наши бойцы на передовой. И я желаю всем женщинам дождаться возвращения своих защитников.

Особенные слова поздравления я хочу адресовать всем мамам, независимо от их возраста. Каждая мама обладает каким-то особенным зрением, позволяющим ей и отвести опасность, и рассмотреть в крохотном ребенке будущего богатыря или принцессу, и понять про нас то, что мы и сами про себя порой не понимаем. Говорят, мама видит сердцем, и я желаю всем мамам, чтобы их сердца видели только успехи и радости детей.

Желаю всем женщинам, чтобы рядом с ними всегда были настоящие мужчины. Чтобы ни одной женщине не приходилось останавливать коней на скаку и заходить в горящие избы. Мы знаем — вы можете! Но пусть за вас это все-таки делают ваши мужчины.

Желаю вам, наши дорогие женщины, безграничного счастья, безоблачного неба, широких горизонтов, больших и маленьких радостей, исполнения желаний и вечной весны!

 

Фото:   pxhere.com

Теги: Самара

7 марта в Самаре прошел матч Всероссийской хоккейной лиги. 
07 марта 2026, 20:47
Хоккеисты ЦСК ВВС одержали победу над казанским «Барсом» - 4:2
7 марта в Самаре прошел матч Всероссийской хоккейной лиги.
531
Провод задел кроссовер Haval — металл буквально проплавило. Предварительно, небольшое возгорание началось под капотом, в районе двигателя.
07 марта 2026, 19:20
Оголённый провод ЛЭП упал на припаркованный кроссовер Haval и прожёг ему капот в Самаре
Провод задел кроссовер Haval — металл буквально проплавило. Предварительно, небольшое возгорание началось под капотом, в районе двигателя.
565
7 марта в дежурную часть отдела полиции по Красноглинскому району Самары за помощью обратились родители подростка, который ушел из дома в ночное время и не вернулся.
07 марта 2026, 18:36
Полицейские нашли пропавшего сегодня ночью подростка
7 марта в дежурную часть отдела полиции по Красноглинскому району Самары за помощью обратились родители подростка, который ушел из дома в ночное время и не вернулся.
520
Вячеслав Федорищев поздравил самарчанок с Международным женским днём
8 марта 2026  10:15
Вячеслав Федорищев поздравил самарчанок с Международным женским днём
298
Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области
7 марта 2026  11:37
Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области
637
Сегодня, 6 марта, губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды женщинам региона, внесшим большой вклад в развитие Самарской области.
6 марта 2026  17:26
Вячеслав Федорищев вручил женщинам госнаграды в преддверии 8 Марта
657
Обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств на 2027 год начались в Самаре
6 марта 2026  13:47
Обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств на 2027 год начались в Самаре
1189
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
6 марта 2026  12:30
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
468
