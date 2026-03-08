Иван Носков поздравил самарчанок с 8 Марта

Милые женщины — мамы, бабушки, жены, дочери, сестры, коллеги и подруги! От всего сердца поздравляю вас с праздником!



Каждая женщина – это загадка, которую нельзя разгадать. Женщин принято называть слабым полом, но очень часто они проявляют такую волю, мудрость и силу характера, какие порой не может проявить даже мужчина. Это стало особенно ярко видно с момента начала СВО, когда сотни жен и матерей единым фронтом встали за своими мужчинами. Ежедневно, ежечасно они воспитывают детей, плетут маскировочные сети, собирают посылки для бойцов, работают и ждут встречи. Это деятельное ожидание — не меньший героизм, чем тот, что демонстрируют наши бойцы на передовой. И я желаю всем женщинам дождаться возвращения своих защитников.



Особенные слова поздравления я хочу адресовать всем мамам, независимо от их возраста. Каждая мама обладает каким-то особенным зрением, позволяющим ей и отвести опасность, и рассмотреть в крохотном ребенке будущего богатыря или принцессу, и понять про нас то, что мы и сами про себя порой не понимаем. Говорят, мама видит сердцем, и я желаю всем мамам, чтобы их сердца видели только успехи и радости детей.



Желаю всем женщинам, чтобы рядом с ними всегда были настоящие мужчины. Чтобы ни одной женщине не приходилось останавливать коней на скаку и заходить в горящие избы. Мы знаем — вы можете! Но пусть за вас это все-таки делают ваши мужчины.



Желаю вам, наши дорогие женщины, безграничного счастья, безоблачного неба, широких горизонтов, больших и маленьких радостей, исполнения желаний и вечной весны!

