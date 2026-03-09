Впервые с 2014 года: российский гимн прозвучал на церемонии награждения на Паралимпиаде

Российский гимн впервые с 2014 года прозвучал на церемонии награждения на Паралимпиаде после того, как горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала золото на Играх в Италии, передает РИА Новости.

В понедельник Ворончихина одержала победу в супергиганте, принеся сборной России первую золотую медаль на Паралимпиаде.

Горнолыжница Варвара Ворончихина не смогла сдержать слез во время исполнения гимна России на церемонии награждения после победы на Паралимпийских играх в Италии, пишет ТАСС.

Российские спортсмены впервые с 2014 года принимают участие в Паралимпиаде с национальной символикой. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР).

Игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо проходят с 6 по 15 марта.

Фото: freepik.com