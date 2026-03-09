Каждый одиннадцатый житель Самарской области формирует долгосрочные накопления

Программа долгосрочных сбережений набирает популярность в регионе. С момента запуска в 2024 году общий объем взносов в Самарской области превысил 13,7 миллиарда рублей. К программе присоединились более 270 тысяч человек — это 8,7% населения региона. Каждый одиннадцатый житель области уже формирует личные накопления с государственной поддержкой.

Преимущества программы:

Возможность использовать пенсионные накопления, сформированные с 2002 по 2013 год

Налоговый вычет от 52 до 60 тысяч рублей в год

Софинансирование от государства до 36 тысяч рублей в год

Высокий интерес жителей региона к программе подтверждает правильность курса на повышение финансовой грамотности и формирование культуры долгосрочного планирования личных финансов.