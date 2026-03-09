Я нашел ошибку
Главные новости:
В спасательной операции, ночью 8 марта, на Волге было задействовано 10 спасателей, два спасательных автомобиля и два аэроглиссера.
Мужчина и женщина застряли на снегоходе на Волге в районе острова Васильевский
9 марта Ворончихина одержала победу в супергиганте, принеся сборной России первую золотую медаль на Паралимпиаде.
Впервые с 2014 года: российский гимн прозвучал на церемонии награждения на Паралимпиаде
9 марта в Борском районе на 11,5 км автодороги «Долматовка — Комсомольский» Lada Granta врезалась снежный вал на обочине, водитель госпитализирован.
Пассажиры «Грушинского экспресса», отправившегося утром 7 марта из Самары в Тольятти, стали зрителями необычного концерта.
Самара приняла всероссийские соревнования по гиревому спорту - отборочный этап XIII летней спартакиады учащихся.
По информации Приволжского УГМС 10 марта местами в Самарской области ожидается усиление южного ветра порывы 15-18 м/с».
Глава Самары Иван Носков проверил ход реконструкции столовой в детском центре «Заря»
Каждый одиннадцатый житель Самарской области формирует долгосрочные накопления
Полиция Самары напомнила молодежи правила поведения на дороге и в Интернете
В самарской «ЗИМ Галерее» откроется выставка Лилии Файзулловой о поселке Толевый
В минздраве Самарской области прошло торжественное вручение ведомственных наград
230
Программа долгосрочных сбережений набирает популярность в регионе. С момента запуска в 2024 году общий объем взносов в Самарской области превысил 13,7 миллиарда рублей. К программе присоединились более 270 тысяч человек — это 8,7% населения региона. Каждый одиннадцатый житель области уже формирует личные накопления с государственной поддержкой. 

 Преимущества программы:

 Возможность использовать пенсионные накопления, сформированные с 2002 по 2013 год 
 Налоговый вычет от 52 до 60 тысяч рублей в год 
 Софинансирование от государства до 36 тысяч рублей в год

Высокий интерес жителей региона к программе подтверждает правильность курса на повышение финансовой грамотности и формирование культуры долгосрочного планирования личных финансов.

Сегодня, 6 марта, губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды женщинам региона, внесшим большой вклад в развитие Самарской области.
06 марта 2026, 17:26
Вячеслав Федорищев вручил женщинам госнаграды в преддверии 8 Марта
Сегодня, 6 марта, губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды женщинам региона, внесшим большой вклад в развитие Самарской области. Политика
760
Федеральный оргкомитет по предварительному голосо.ванию «Единой России» утвердил состав Регионального оргкомитета в Самарской области.
05 марта 2026, 14:23
Региональный оргкомитет предварительного голосования «Единой России» возглавил Вячеслав Федорищев
Федеральный оргкомитет по предварительному голосо.ванию «Единой России» утвердил состав Регионального оргкомитета в Самарской области. Политика
700
Самарские учреждения культуры и НКО могут получить грантовую поддержу до 3 млн рублей
05 марта 2026, 14:06
Самарские учреждения культуры и НКО могут получить грантовую поддержу до 3 млн рублей
В случае победы и получения грантовой поддержки организации должны будут реализовать свои проекты в срок до декабря 2027 года. Общество
545
Вячеслав Федорищев поздравил самарчанок с Международным женским днём
8 марта 2026  10:15
Вячеслав Федорищев поздравил самарчанок с Международным женским днём
708
Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области
7 марта 2026  11:37
Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области
764
Сегодня, 6 марта, губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды женщинам региона, внесшим большой вклад в развитие Самарской области.
6 марта 2026  17:26
Вячеслав Федорищев вручил женщинам госнаграды в преддверии 8 Марта
761
Обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств на 2027 год начались в Самаре
6 марта 2026  13:47
Обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств на 2027 год начались в Самаре
1386
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
6 марта 2026  12:30
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
569
