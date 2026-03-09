В Самаре прошли всероссийские соревнования по гиревому спорту

Самара приняла всероссийские соревнования по гиревому спорту - отборочный этап XIII летней спартакиады учащихся.

️ Всероссийские соревнования по гиревому спорту принял спорткомплекс «Локомотив». Участниками стали 130 юношей и девушек в возрасте 15-17 лет из 28 субъектов страны. На церемонии открытия их приветствовала врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

10 лучших спортсменов в каждой категории проходят в следующий этап и будут представлять свои регионы на финале спартакиады учащихся в Сочи.

Фото: Максим Калинкин/минспорта СО