в Самарской области зафиксировали новые морозные рекорды

В понедельник, 9 марта, в Самарской области ударили довольно крепкие для марта морозы. Синоптики зафиксировали новые температурные рекорды.

«Холоднее всего было в Челно-Вершинах. Там термометры показали -25,7 градусов. До этого самым холодным в этом населенном пункте считалось 9 марта 1953 года. Тогда здесь было -25,6. Ниже -25 столбики термометра опустились и в Клявлино. Там сегодня зафиксировано -25,4 градуса. До этого самым морозным 9 марта в Клявлино было также в 1953 году. Тогда термометры показали -23,2», — говорится в таблицах Приволжского УГМС.

В целом по области рекордные морозы 9 марта метеорологи зарегистрировали в семи населенных пунктах, пишет 63.ру.