Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области полицейские со школьниками подготовили подарки для мам к 8 марта
В Самарской области полицейские со школьниками подготовили подарки для мам к 8 марта
В Тольятти пешеход пошел на красный и пострадал
В Тольятти пешеход пошел на красный и пострадал
Самару и Новокуйбышевск свяжет транспортный узел «Липяги»
Самару и Новокуйбышевск свяжет транспортный узел «Липяги»
В Совфеде предложили стимулировать россиян работать после выхода на пенсию
В Совфеде предложили стимулировать россиян работать после выхода на пенсию
В Красноярском районе после ДТП с КАМАЗом госпитализирована женщина-водитель
В Красноярском районе после ДТП с КАМАЗом госпитализирована женщина-водитель
В Самаре с места ДТП госпитализирован пешеход
В Самаре с места ДТП госпитализирован пешеход
Собака помогла закрыть наркопритон в Волжском
Собака помогла закрыть наркопритон в Волжском
Ресторанам России предрекли волну закрытий
Ресторанам России предрекли волну закрытий
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.15
0.96
EUR 91.84
1.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Полиция Самары напомнила молодежи правила поведения на дороге и в Интернете
В самарской «ЗИМ Галерее» откроется выставка Лилии Файзулловой о поселке Толевый
В минздраве Самарской области прошло торжественное вручение ведомственных наград
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Тольятти пешеход пошел на красный и пострадал

93
В Тольятти пешеход пошел на красный и пострадал

В Тольятти пешеходу после ДТП медиками рекомендовано амбулаторное лечение. 8 марта в 19:19 возле дома № 102 по ул. Автостроителей 47-летний мужчина, управляя а/м Lada Kalina, двигался со стороны ул. Дзержинского в направлении ул. Свердлова. В пути следования водитель не выбрал скорость, соответствующую обстановке, и допустил наезд на 30-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий (красный) сигнал светофора.

8 марта на территории Самарской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 4 человека. 

 

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Красноярском районе после ДТП с КАМАЗом госпитализирована женщина-водитель
09 марта 2026, 12:36
В Красноярском районе после ДТП с КАМАЗом госпитализирована женщина-водитель
Она нарушила правило расположения транспортного средства на проезжей части дороги и допустила наезд на припаркованный на обочине а/м КамАЗ с полуприцепом. Происшествия
144
В Самаре с места ДТП госпитализирован пешеход
09 марта 2026, 12:25
В Самаре с места ДТП госпитализирован пешеход
Водитель не уступил дорогу 59-летнему пешеходу, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Происшествия
164
В Промышленном районе Самары водитель сбил 14-летнюю девочку
08 марта 2026, 10:57
В Промышленном районе Самары водитель сбил 14-летнюю девочку
С места ДТП несовершеннолетняя госпитализирована в лечебное учреждение. Происшествия
584
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарчанок с Международным женским днём
8 марта 2026  10:15
Вячеслав Федорищев поздравил самарчанок с Международным женским днём
666
Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области
7 марта 2026  11:37
Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области
738
Сегодня, 6 марта, губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды женщинам региона, внесшим большой вклад в развитие Самарской области.
6 марта 2026  17:26
Вячеслав Федорищев вручил женщинам госнаграды в преддверии 8 Марта
739
Обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств на 2027 год начались в Самаре
6 марта 2026  13:47
Обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств на 2027 год начались в Самаре
1286
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
6 марта 2026  12:30
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
553
Весь список