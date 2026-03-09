Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области полицейские со школьниками подготовили подарки для мам к 8 марта
В Тольятти пешеход пошел на красный и пострадал
Самару и Новокуйбышевск свяжет транспортный узел «Липяги»
В Совфеде предложили стимулировать россиян работать после выхода на пенсию
В Красноярском районе после ДТП с КАМАЗом госпитализирована женщина-водитель
В Самаре с места ДТП госпитализирован пешеход
Собака помогла закрыть наркопритон в Волжском
Ресторанам России предрекли волну закрытий
Полиция Самары напомнила молодежи правила поведения на дороге и в Интернете
В самарской «ЗИМ Галерее» откроется выставка Лилии Файзулловой о поселке Толевый
В минздраве Самарской области прошло торжественное вручение ведомственных наград
Самару и Новокуйбышевск свяжет транспортный узел «Липяги»

163
Руководитель областного Минтранса Артур Абдрашитов в пресс-центре samara.aif.ru, ответил на вопросы о реформе системы общественного транспорта в Самарской области. Одной из важнейших составляющих процесса модернизации станет создание пересадочных узлов, призванных объединить в одну удобную сеть разные виды транспорта.

Транспортно-пересадочные узлы (ТПУ) начнут появляться в Самаре в течение ближайших трёх лет, пояснил врио министра. Один из проектов уже широко известен — это узел «Пятилетка». Он находится в локации, где удобно расположены одноимённая железнодорожная платформа и станция метро «Кировская». Рядом проходят трамвайные пути, по близлежащим улицам пролегают маршруты многих межмуниципальных автобусов.

О втором проекте известно меньше. Это ТПУ «Липяги», который свяжет Новокуйбышевск с целым рядом других населённых пунктов.

«Новокуйбышевск — город, являющийся важным спутником Самары и важной составляющей формирования трудового и образовательного потенциала для крупнейших предприятий Самарской области. Здесь мы также говорим о создании пересадочного узла в связке с метрополитеном, но уже в центральной части Самары. Я имею в виду строящуюся станцию метро „Театральная“ — самую центральную, но в то же время крайнюю. Мы будем её связывать с остальными видами транспорта, в том числе с автобусом, с трамваем», — пояснил Артур Абдрашитов.

Станция метро «Театральная» продолжает строиться, но думать нужно на опережение, подчеркнул министр. Тем более, что уже в течение 2026 года начнут открываться перекрытые из за метростроя улицы. В том числе и те, где проходит трамвайная линия, которая до конца года может возобновить работу в привычном для самарцев формате.

 

В центре внимания
