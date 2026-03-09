В Самарской области полицейские со школьниками подготовили подарки для мам к 8 марта

В преддверии Международного женского дня в Жигулёвске инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Отдела МВД России по г. Жигулёвску Ольга Щукина совместно с педагогами Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма провели для школьников творческий мастер-класс «Подарок для мамы».

В начале встречи Ольга Щукина напомнила школьникам о правилах безопасного поведения на дороге и важности использования световозвращающих элементов. Также она объяснила, что такие аксессуары необходимы пешеходам в тёмное время суток и при недостаточной видимости, поскольку делают человека заметнее для водителей и снижают риск дорожно-транспортных происшествий.

В завершении мероприятия под руководством сотрудника полиции и педагогов ребята подготовили для мам подарки к 8 Марта, украсив их световозвращающими элементами. Школьники пообещали вручить подарки мамам и напомнить им о соблюдении правил дорожного движения.