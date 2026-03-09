Я нашел ошибку
В Самаре с места ДТП госпитализирован пешеход
В Самаре с места ДТП госпитализирован пешеход
Собака помогла закрыть наркопритон в Волжском
Собака помогла закрыть наркопритон в Волжском
Ресторанам России предрекли волну закрытий
Ресторанам России предрекли волну закрытий
Четверо взрослых и девять детей отравились в бассейне в Стерлитамаке
Четверо взрослых и девять детей отравились в бассейне в Стерлитамаке
В самарской «ЗИМ Галерее» откроется выставка Лилии Файзулловой о поселке Толевый
В самарской «ЗИМ Галерее» откроется выставка Лилии Файзулловой о поселке Толевый
Мошенники начали массово использовать новую тактику - схему «обратного звонка»
Мошенники начали массово использовать новую тактику - схему «обратного звонка»
Минздрав России представил шесть цветов формы медиков в зависимости от должности
Минздрав России представил шесть цветов формы медиков в зависимости от должности
В Тольятти 7 и 8 марта проходил личный Кубок России по мотогонкам на льду. Участие приняли сильнейшие гонщики страны
Игорь Кононов - победитель личного Кубка России по мотогонкам на льду 
В самарской «ЗИМ Галерее» откроется выставка Лилии Файзулловой о поселке Толевый

166
В самарской «ЗИМ Галерее» откроется выставка Лилии Файзулловой о поселке Толевый

11 марта в 19:00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» откроется персональная выставка самарского фотографа Лилии Файзулловой «Речная фигура, замри» (12+). Вход свободный.

Выставка посвящена поселку Толевый на берегу реки Самары, в котором выросла художница. Она уже несколько лет возвращается в родные места в своих художественных проектах. Лилия работает с субъективным опытом полевыми методами: общается с местными жителями, изучает экспонаты в школьном музее, забирается на гаражи, бродит по льду и фиксирует особенности периферийной территории.

Художница задается вопросами о том, как формировалась идентичность на окраине Самары. В какие дворовые игры играли дети девяностых и нулевых? Какие пространства они осваивали? Какую альтернативу неустроенности предлагал поселок подросткам?

На выставке будут представлены фотографии, инсталляции и зин (малотиражное авторское издание). Также предполагается включение историй зрителей в пространство выставки.

Куратор: Кристина Сырчикова

Лилия Файзуллова – самарская художница, работающая с документальной и вернакулярной фотографией. В своей практике затрагивает темы памяти, детства и феномена родного места как формы социального и пространственного опыта. Работает на пересечении фотографии, текста, видео и инсталляции.

Окончила Самарский университет (факультет филологии и журналистики, 2019). Выпускница Школы проектной фотографии (2021–2023) и Школы современной фотографии «Докдокдок» (2023–2024, направление «Документальная фотография и фотожурналистика»).

Живет в Самаре, работает по всей России. Участница выставочных проектов Государственного Эрмитажа и региональных институций современного искусства. Лауреат премии имени К.П. Головкина в сфере изобразительного искусства и дизайна (2023 – 2 место; 2025 – 1 место). Работы находятся в коллекции Музея современного искусства «Гараж» (Москва).

Выставка продлится до 29 марта.

11 марта 19:00

Вход свободный

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)

