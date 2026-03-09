Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области полицейские со школьниками подготовили подарки для мам к 8 марта
В Тольятти пешеход пошел на красный и пострадал
Самару и Новокуйбышевск свяжет транспортный узел «Липяги»
В Совфеде предложили стимулировать россиян работать после выхода на пенсию
В Красноярском районе после ДТП с КАМАЗом госпитализирована женщина-водитель
В Самаре с места ДТП госпитализирован пешеход
Собака помогла закрыть наркопритон в Волжском
Ресторанам России предрекли волну закрытий
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.15
0.96
EUR 91.84
1.05
Полиция Самары напомнила молодежи правила поведения на дороге и в Интернете
В самарской «ЗИМ Галерее» откроется выставка Лилии Файзулловой о поселке Толевый
В минздраве Самарской области прошло торжественное вручение ведомственных наград
142
В России целесообразно пересмотреть механизмы досрочного выхода на пенсию, чтобы стимулировать граждан дольше оставаться на рынке труда и получать более высокие выплаты. Об этом заявил 9 марта сенатор Игорь Мурог.

«Пересмотр механизмов досрочного выхода на пенсию и перерасчета выплат работающим пенсионерам, думаю, был бы полезен, и сам факт возобновления с 2025 года индексации страховых пенсий для работающих пенсионеров и учета пропущенных повышений после прекращения работы вписываются в эту логику: государственная система постепенно всё больше учитывает интересы тех, кто дольше остается на рынке труда», — отметил Мурог в разговоре с «Газетой.Ru».

По его словам, для медицинских работников сейчас действуют специальные требования к стажу: не менее 25 лет при работе в сельской местности и 30 лет в городе или при смешанном стаже. При этом сроки назначения пенсии зависят не только от выработанного стажа, но и от общего пенсионного возраста и переходных норм, уточнил сенатор.

Он добавил, что на практике выработка специального стажа дает право на досрочное назначение страховой пенсии по старости по сравнению с общими правилами, однако это не всегда означает немедленный выход на пенсию в год завершения стажа, пишут "Известия".

Также он отметил, что для педагогических работников механизм более понятен: право на досрочную страховую пенсию по старости возникает при наличии 25 лет стажа работы в должностях и учреждениях, связанных с обучением детей, а также при наличии необходимого количества пенсионных коэффициентов (к 2025 году — не менее 30). В отдельных случаях пенсия назначается не в год выработки специального стажа, а через несколько лет, что связано с общими параметрами пенсионной реформы и переходным периодом, подчеркнул Мурог.

В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарчанок с Международным женским днём
8 марта 2026  10:15
Вячеслав Федорищев поздравил самарчанок с Международным женским днём
665
Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области
7 марта 2026  11:37
Мужчина пострадал при падении обломков БПЛА ВСУ в Самарской области
735
Сегодня, 6 марта, губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды женщинам региона, внесшим большой вклад в развитие Самарской области.
6 марта 2026  17:26
Вячеслав Федорищев вручил женщинам госнаграды в преддверии 8 Марта
738
Обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств на 2027 год начались в Самаре
6 марта 2026  13:47
Обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств на 2027 год начались в Самаре
1280
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
6 марта 2026  12:30
Самарские фермеры нарастили поставки в «Магнит»
552
