В Совфеде предложили стимулировать россиян работать после выхода на пенсию

В России целесообразно пересмотреть механизмы досрочного выхода на пенсию, чтобы стимулировать граждан дольше оставаться на рынке труда и получать более высокие выплаты. Об этом заявил 9 марта сенатор Игорь Мурог.

«Пересмотр механизмов досрочного выхода на пенсию и перерасчета выплат работающим пенсионерам, думаю, был бы полезен, и сам факт возобновления с 2025 года индексации страховых пенсий для работающих пенсионеров и учета пропущенных повышений после прекращения работы вписываются в эту логику: государственная система постепенно всё больше учитывает интересы тех, кто дольше остается на рынке труда», — отметил Мурог в разговоре с «Газетой.Ru».

По его словам, для медицинских работников сейчас действуют специальные требования к стажу: не менее 25 лет при работе в сельской местности и 30 лет в городе или при смешанном стаже. При этом сроки назначения пенсии зависят не только от выработанного стажа, но и от общего пенсионного возраста и переходных норм, уточнил сенатор.

Он добавил, что на практике выработка специального стажа дает право на досрочное назначение страховой пенсии по старости по сравнению с общими правилами, однако это не всегда означает немедленный выход на пенсию в год завершения стажа, пишут "Известия".

Также он отметил, что для педагогических работников механизм более понятен: право на досрочную страховую пенсию по старости возникает при наличии 25 лет стажа работы в должностях и учреждениях, связанных с обучением детей, а также при наличии необходимого количества пенсионных коэффициентов (к 2025 году — не менее 30). В отдельных случаях пенсия назначается не в год выработки специального стажа, а через несколько лет, что связано с общими параметрами пенсионной реформы и переходным периодом, подчеркнул Мурог.