Региональный оргкомитет предварительного голосования «Единой России» возглавил Вячеслав Федорищев

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарском государственном аграрном университете прошёл мастер-класс по управлению БАС для будущих агрономов и инженеров.
Ветераны СВО региона обучают студентов аграрного университета управлению «цифровым небом»
4 марта на улицах Самары стартовала традиционная профилактическая акция «Цветы для автоледи».
Сотрудники самарской Госавтоинспекции дарят весеннее настроение автоледи
В Самарской области подвели промежуточные итоги внедрения чат-бота записи на прием к врачу.
Более 110 тысяч жителей региона записались на прием к врачу через мессенджер MAX
В Самарской области с 11 по 16 мая 2026 года пройдет Всероссийский добровольческий слёт
В Самарской области пройдет Всероссийский добровольческий слёт  
4 марта Самарская область приняла участие в очередном Всероссийском тренировочном мероприятии в рамках подготовки к ЕГЭ 2026 года.
В губернии прошла апробация ЕГЭ: Самарская область готова к экзаменационной кампании 2026 года
Мера поддержки будущих мам, запущенная по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева, набирает обороты: с начала 2026 года ею воспользовались более 50 жительниц Самарской области.
«Это очень значимая помощь для нашей семьи»: в Самарской области поддерживают будущих мам
Чтобы помочь в выборе подарка на 8 марта, эксперты Билайн.Аналитики проанализировали обезличенные данные и узнали, какими мобильными приложениями женщины пользовались чаще в преддверии праздника.
Женщины стали чаще искать яркие впечатления перед 8 марта
3 и 4 марта в Самаре состоялись игры полуфинала Самарского дивизиона детского КВН.
В Самаре определили финалистов детской лиги КВН
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.8
0.19
EUR 90.75
0.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Останется только имя»
В Самаре подростки объединились за игровым столом: подведены итоги проекта «НеИгры»
Более 100 человек приняли участие в первом этапе зимнего фестиваля ГТО в Самаре
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области

Региональный оргкомитет предварительного голосования «Единой России» возглавил Вячеслав Федорищев

167
Федеральный оргкомитет по предварительному голосо.ванию «Единой России» утвердил состав Регионального оргкомитета в Самарской области.

Федеральный оргкомитет по предварительному голосо.ванию «Единой России» утвердил состав Регионального оргкомитета в Самарской области.

В соответствии с решением ФОК, в ближайшее время Региональный оргкомитет приступит к работе по подготовке процедуры предварительного голосования (ПГ). В этом году она станет ключевым этапом отбора кандидатов для последующего выдвижения от «Единой России» в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва, а также в региональный парламент.

В состав Регионального организационного комитета вошли 17 человек. Список сформирован с учётом всех партийных требований и включает в себя авторитетных представителей различных сфер жизни региона: участников СВО, волонтеров, общественных деятелей, представителей науки, образования, средств массовой информации и молодёжных организаций.

Региональный оргкомитет возглавил Секретарь Самарского регионального отделения «Единой России», Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Это важная и нужная миссия. «Единая Россия» — единственная партия в стране, кто публично и открыто проводит отбор кандидатов и в Государственную думу, и, в нашем случае, в областной парламент. Главная задача оргкомитета — обеспечить справедливость, соблюдения правил, создать условия, равные для всех участников»,  — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Так, в оргкомитет вошли ректор СамГМУ, член Регионального политического совета Александр Колсанов, проректор Самарского университета государственного управления Павел Чумак, главный врач Самарского областного центра общественного здоровья Александр Муравец. Интересы профсоюзного и женского движения представят зампредседателя областной Федерации профсоюзов Наталья Идиятуллина и председатель Федерации профсоюзов области Дмитрий Колесников.

Активную гражданскую позицию жителей губернии в работе комитета обеспечат учителя, общественники и представители патриотических организаций: директор школы № 41 «Гармония» Сергей Пичкуров, специалист ЧОП, член Генсовета партии Илья Малев, нотариус, член региональной Контрольно-ревизионной комиссии Татьяна Братчикова, исполнительный директор движения «Волонтеры Победы», председатель регионального Совета сторонников партии Сергей Андриянов и заместитель министра молодежной политики, участник СВО и Герой России Андрей Еремин.

Отдельное внимание уделено принципу открытости и взаимодействию со СМИ: в состав РОК вошли генеральный директор АО «Самара-ГИС» Елена Кольцун, а также директор Медиаагентства «Самара 450» Георгий Драгилев и заместитель директора агентства Александр Кобыльсков.

«В Самарской области мы стараемся обеспечить высокий уровень чистоты, прозрачности, легитимности и конструктивности выборов различного уровня. Очень важную роль в этом играет процедура предварительного голосования. «Единая Россия», как самая зрелая партия, проводит голосование по максимально открытой модели: любой гражданин от 18 лет сможет поддержать участника от своего избирательного округа, а выдвинуться могут не только члены партии, но и ее сторонники. Чем более конкурентным будет этот предварительный отбор, тем сильнее будут кандидаты от партии на самих выборах», — отмечают участники регионального оргкомитета.

Вячеслав Федорищев поблагодарил всех, кто вместе с ним будет обеспечивать честный и прозрачный процесс предварительного голосования в регионе. Первое заседание регионального оргкомитета по ПГ состоится в ближайшее время, о времени и месте проведения будет сообщено дополнительно.

Напомним, что в 2026 году жителям Самарской области предстоит избрать депутатов Государственной Думы и Самарской Губернской Думы, а также провести довыборы в представительные органы власти в 13 муниципальных районах, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Акценты Единая Россия Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
О  волонтёрской деятельности активистов МГЕР региона сообщила руководитель местного штаба «Молодой Гвардии»  Екатерина Усольцева. Она руководит штабом около года.
07 августа 2025, 19:28
Вячеслав Федорищев встретился с активистами «Молодой Гвардии» Кинель-Черкасского района
О  волонтёрской деятельности активистов МГЕР региона сообщила руководитель местного штаба «Молодой Гвардии»  Екатерина Усольцева. Она руководит... Политика
1192
1 июля 2025 года в Самарской области впервые официально отметили День ветеранов боевых действий.
01 июля 2025, 15:57
В Самаре почтили память погибших воинов в День ветеранов боевых действий
1 июля 2025 года в Самарской области впервые официально отметили День ветеранов боевых действий. Общество
1265
Он прошёл на площадке Национального центра «Россия». Участие в Съезде приняли более тысячи делегатов со всей страны.
14 декабря 2024, 22:15
В Москве завершился XXII Съезд Партии «Единая Россия»
Он прошёл на площадке Национального центра «Россия». Участие в Съезде приняли более тысячи делегатов со всей страны. Политика
5124
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
5 марта 2026  12:35
Порядка 12 тысяч первоклассников ожидают в школах Самары в 2026-2027 году
169
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
4 марта 2026  10:00
Сирены завоют сегодня в 10:40 в Самарской области
1490
Сегодня, 3 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил галерею «Виктория», которая 6 марта откроет свои двери для посетителей после масштабной реконструкции.
3 марта 2026  21:51
Вячеслав Федорищев анонсировал открытие галереи «Виктория» после реконструкции
646
2 марта Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в облправительстве наделил врио заместителя губернатора Вячеслава Романова дополнительными полномочиями.
2 марта 2026  17:41
Кадры решают: Вячеслав Федорищев назначил Вячеслава Романова ответственным за подготовку специалистов
1257
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
2 марта 2026  13:04
Самарцам напоминают: плановая проверка системы оповещения населения пройдет 4 марта
603
Весь список