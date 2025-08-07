Я нашел ошибку
Главные новости:
Но торопитесь - регистрация открыта только сегодня до полуночи! 
Стань участником чемпионата и первенства Самарской области по серфингу
Глава региона провел совещание с представителями силовых структур по вопросу оперативной обстановки в Кинель-Черкасском районе Самарской области и заслушал доклады глав района, ряда ведомств и служб.
Вячеслав Федорищев работает в Кинель-Черкасском районе
Неравнодушный гражданин не остался в стороне и сразу же отвел мальчика в полицию.
В Волжском районе мужчина заметил в салоне маршрутки 4-летнего ребенка  без сопровождения взрослых
О  волонтёрской деятельности активистов МГЕР региона сообщила руководитель местного штаба «Молодой Гвардии»  Екатерина Усольцева. Она руководит штабом около года.
Вячеслав Федорищев встретился с активистами «Молодой Гвардии» Кинель-Черкасского района
На прошлой неделе такие же площадки появились в Тольятти и Чапаевске: подрядчик работает в графике.
Новая спортивная площадка размером 56 на 28 метров открылась в Волжском районе
Цель конкурса – популяризация классической музыки через развитие лекторского искусства.
Идет прием заявок на II Всероссийский конкурс лекторов «Послы Музыки Русского музыкального общества»
В Самарской области физкультурно-спортивные мероприятия будут проходить на территории всех муниципальных образований.
9 августа в губернии, состоятся мероприятия, посвященные Дню физкультурника
Самарцев приглашают прогуляться по Москве в VR-очках и попробовать ледяной чай.
В Самаре откроется мобильный туристско-информационный центр Москвы с бесплатными активностями
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет заключительная экскурсия по выставке «Фактура памяти»
Самарцам расскажут о творчестве художника Марселя Дюшана
В Самаре отметят 95-летие Воздушно-десантных войск России
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Вячеслав Федорищев встретился с активистами «Молодой Гвардии» Кинель-Черкасского района

7 августа 2025 19:28
97
О  волонтёрской деятельности активистов МГЕР региона сообщила руководитель местного штаба «Молодой Гвардии»  Екатерина Усольцева. Она руководит штабом около года.

В Кинель-Черкассах губернатор Самарской области, секретарь реготделения партии «Единая Россия» Вячеслав Федорищев встретился с активистами «Молодой Гвардии Единой России».

О  волонтёрской деятельности активистов МГЕР на территории глава региона сообщила руководитель местного штаба «Молодой Гвардии»  Екатерина Усольцева. Она руководит штабом около года.

«Здесь собрались самые активные ребята. Это такие, которые везде принимают активное участие, везде помогают.  За этот год мне удалось привлечь своих учеников к волонтёрской деятельности.  И также коллеги присоединились ко мне.  Мы рады тому, что много детей к этому стремятся - помогать другим, мы показываем на своём примере. Также мы помогаем семьям участников СВО», -  рассказала Екатерина.

Она поделилась с главой региона и мечтой односельчан: «У наших ребят есть мечта, у всех волейбольных болельщиков и игроков: иметь свою площадку».

Екатерина Усольцева обратилась к губернатору с просьбой -   организовать у ФОКа площадку для игры в пляжный волейбол.

«Пляжный волейбол у нас пользуется особой популярностью, поэтому давайте так договоримся: с меня — площадка, а с вас в следующем году — победа на нашем региональном чемпионате, — ответил Вячеслав Федорищев.

Помимо этого, губернатору рассказали о патриотических проектах, которые реализует местный штаб «Молодой Гвардии Единой России». Ребята рассказали, как они строят блиндаж вместе с учащимися образовательных учреждений района. Многие из активистов МГЕР - педагоги, поэтому стараются воспитывать в подрастающем поколении дух патриотизма и прививать им  правильные ценности.

Благодарственными письмами были отмечены волонтёры гуманитарной миссии «Единой России»  - студентки Кинель-Черкасского медицинского колледжа Елизавета Стерляхина, Виктория Волкова и Баяшева Екатерина, которые работали в Луганском полевом госпитале. Девушки из Кинель-Черкасс ассистировали на операциях, делали перевязки нашим военнослужащим, помогали медикам сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

