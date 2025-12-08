«Крылья Советов» после матча в Калининграде ушли в зимний отпуск

Футболисты и тренерский штаб «Крыльев Советов» после матча в Калининграде ушли в отпуск. Вновь команда соберется в январе, чтобы пройти медобследование, а затем отправится на учебно-тренировочные сборы в Турции.

График сборов нашей команды и даты контрольных матчей будут опубликованы позднее.

По итогам 18 туров МИР РПЛ «Крылья» занимают 12 строчку в турнирной таблице, имея в своем активе 17 очков. Вторую часть сезона наша команда начнет в марте в Москве матчем против «Динамо», сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Фото: пресс-служба ПФК "КС"