Новый ФАП откроется в селе Тоузаково Кинель-Черкасского района 

По решению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева выделены дополнительные средства на строительство фельдшерско-акушерских пунктов. Один из таких медицинских объектов - ФАП в селе Тоузаково Кинель-Черкасского района.

В настоящее время завершается строительство современного модульного медицинского пункта. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован до конца года.

ФАП будет обслуживать более 200 жителей, среди которых более 30 детей.

Медицинскую помощь населению села Тоузаково на протяжении более 40 лет оказывает медсестра Ирина Пешкова. Совсем скоро она продолжит свою работу в новом, современном здании.

«Благодаря реализации нацпроектов и поддержке нашего губернатора в селах создаются условия для медицинского персонала и жителей, – отметил главный врач Кинель-Черкасской больницы Дмитрий Прибытков, – Новый ФАП в Тоузаково полностью соответствует стандартам оснащения и позволит жителям села получать качественную первичную помощь в комфортной обстановке».

Модульное здание построено по типовому проекту, предусматривающему все необходимые помещения для оказания первичной медико-санитарной помощи.

Кроме того, в Кинель-Черкасском районе в этом году откроются еще два ФАПа в поселке Вязники и селе Свободные Ключи. Модернизация первичного звена здравоохранения осуществляется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина и за счет областных средств. Всего в текущем году будет построено более 70 новых модульных объектов, включая ФАПы, офисы врачей общей практики и врачебные амбулатории.

Фото: минздрав СО