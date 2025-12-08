Я нашел ошибку
Главные новости:
Модульное здание построено по типовому проекту, предусматривающему все необходимые помещения для оказания первичной медико-санитарной помощи.
Новый ФАП откроется в селе Тоузаково Кинель-Черкасского района 
Матчи провели заслуженный мастер спорта Динияр Билялетдинов и чемпион мира и Евролиги по пляжному футболу Борис Никоноров.
 «Урок футбола»: для школьников Самары его провели известные футболисты
О любых дефектах на теплосетях необходимо незамедлительно сообщать в Тепловую справочную службу.
«Т Плюс»: рекомендации жителям Самарской области по мерам безопасности во время холодов
Решение направлено на безусловное обеспечение транспортных льгот для участников специальной военной операции и членов их семей.
В Самарской области запустили горячую линию по оплате проезда картой «Zа Победу!»
Несмотря на высокую сложность, операция проводится в амбулаторном режиме. Это означает, что уже в тот же день пациент может отправиться домой.
В Клиниках СамГМУ начали выполнять операции по пересадке волос
В ходе следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Замглавы регионального госучреждения здравоохранения подозревается в получении взятки
Всего в течение дня было проведено 30 боев. Участники были отмечены медалями и грамотами за 1, 2 и 3 места.
«Малыш Ринг»: более 80 юных спортсменов приняли участие в спарринг-соревнованиях по кикбоксингу в Самаре
Это одно из самых значимых мероприятий в системе профессионального самоопределения старшеклассников, которое помогает школьникам осознанно выбрать профессию учителя.
Более полутора тысяч школьников губернии приняли участие в психолого-педагогической олимпиаде имени К.Д. Ушинского
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.09
-0.88
EUR 88.7
-1.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская кирха приглашает 12 декабря в 18:30 на просветительско-музыкальный вечер
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Новый ФАП откроется в селе Тоузаково Кинель-Черкасского района 

132
Модульное здание построено по типовому проекту, предусматривающему все необходимые помещения для оказания первичной медико-санитарной помощи.

По решению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева выделены дополнительные средства на строительство фельдшерско-акушерских пунктов. Один из таких медицинских объектов - ФАП в селе Тоузаково Кинель-Черкасского района.

В настоящее время завершается строительство современного модульного медицинского пункта. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован до конца года.

ФАП будет обслуживать более 200 жителей, среди которых более 30 детей.

Медицинскую помощь населению села Тоузаково на протяжении более 40 лет оказывает медсестра Ирина Пешкова. Совсем скоро она продолжит свою работу в новом, современном здании.

«Благодаря реализации нацпроектов и поддержке нашего губернатора в селах создаются условия для медицинского персонала и жителей, – отметил главный врач Кинель-Черкасской больницы Дмитрий Прибытков, – Новый ФАП в Тоузаково полностью соответствует стандартам оснащения и позволит жителям села получать качественную первичную помощь в комфортной обстановке».

Модульное здание построено по типовому проекту, предусматривающему все необходимые помещения для оказания первичной медико-санитарной помощи.

Кроме того, в Кинель-Черкасском районе в этом году откроются еще два ФАПа в поселке Вязники и селе Свободные Ключи. Модернизация первичного звена здравоохранения осуществляется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина и за счет областных средств. Всего в текущем году будет построено более 70 новых модульных объектов, включая ФАПы, офисы врачей общей практики и врачебные амбулатории.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Несмотря на высокую сложность, операция проводится в амбулаторном режиме. Это означает, что уже в тот же день пациент может отправиться домой.
08 декабря 2025, 17:57
В Клиниках СамГМУ начали выполнять операции по пересадке волос
Несмотря на высокую сложность, операция проводится в амбулаторном режиме. Это означает, что уже в тот же день пациент может отправиться домой. Здравоохранение
162
Отказ от курения имеет огромное значение не только для личного здоровья, но и для благополучия окружающих.
08 декабря 2025, 15:08
Врач-пульмонолог: " Даже если человек курил 50 лет, все равно нужно бросить – это лучший прогноз для его здоровья во всех смыслах"
Отказ от курения имеет огромное значение не только для личного здоровья, но и для благополучия окружающих. Здравоохранение
304
Сотрудники уже четвертый год подряд демонстрируют стабильно высокие результаты. Участие в соревнованиях приняли 16 команд.
07 декабря 2025, 16:09
Команда минздрава СО заняла I место в соревнованиях по настольному теннису в областной спартакиаде
Сотрудники уже четвертый год подряд демонстрируют стабильно высокие результаты. Участие в соревнованиях приняли 16 команд. Общество
457
Здравоохранение
Модульное здание построено по типовому проекту, предусматривающему все необходимые помещения для оказания первичной медико-санитарной помощи.
8 декабря 2025  19:21
Новый ФАП откроется в селе Тоузаково Кинель-Черкасского района 
132
Несмотря на высокую сложность, операция проводится в амбулаторном режиме. Это означает, что уже в тот же день пациент может отправиться домой.
8 декабря 2025  17:57
В Клиниках СамГМУ начали выполнять операции по пересадке волос
167
Отказ от курения имеет огромное значение не только для личного здоровья, но и для благополучия окружающих.
8 декабря 2025  15:08
Врач-пульмонолог: " Даже если человек курил 50 лет, все равно нужно бросить – это лучший прогноз для его здоровья во всех смыслах"
309
В настоящее время собран каркас будущего медицинского объекта, в котором помощь будут получать около 100 жителей населенного пункта.
6 декабря 2025  15:16
В деревне Ерыкла Клявлинского района возводится модульное здание ФАПа
1595
Гонконгский грипп передается практически молниеносно и может быть особенно опасен для пожилых людей и маленьких детей.
5 декабря 2025  22:48
Врач рассказал о главной опасности гонконгского гриппа
1651
Если ваш ребёнок интересуется что такое ВИЧ-инфекция, нужно быть готовым дать ему понятный и развернутый ответ.
5 декабря 2025  20:46
Самарский психолог: важно в подростковом возрасте информировать ребёнка о путях передачи ВИЧ-инфекции
1807
Специалисты организуют выездные мероприятия по бесплатному тестированию на ВИЧ, на промышленных предприятиях, в средних и высших учебных учреждениях, в школах и другие просветительские акции.
5 декабря 2025  16:39
С начала года более 920 тысяч жителей региона прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию
1450
Новые аппараты имеют высокую точность измерений, возможность мгновенной передачи данных для дистанционных консультаций и автоматический анализ сердечного ритма.
5 декабря 2025  16:21
В Камышлинскую больницу поступило 8 современных электрокардиографов
1542
Более 100% от плана: вакцинацию прошли порядка 1,9 млн жителей, среди которых 403 тысячи — дети.
5 декабря 2025  15:31
В минздраве СО подвели итоги прививочной кампании против гриппа
1508
СамГМУ получил лицензию Росздравнадзора на производство клеточных продуктов для CAR-T терапии
5 декабря 2025  13:38
СамГМУ получил лицензию Росздравнадзора на производство клеточных продуктов для CAR-T терапии
1221
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15684
Весь список
В центре внимания
Самарцы выбрали наименование для новой автобусной остановки, расположенной в микрорайоне Крутые Ключи
8 декабря 2025  13:32
Самарцы выбрали наименование для новой автобусной остановки, расположенной в микрорайоне Крутые Ключи
248
Показания приборов учёта в декабре: важно знать каждому самарцу
8 декабря 2025  12:18
Показания приборов учёта в декабре: важно знать каждому самарцу
275
Телебашня в Самаре засияет в честь годовщины подписания Договора о создании Союзного государства Беларуси и России
8 декабря 2025  10:02
Телебашня в Самаре засияет в честь годовщины подписания Договора о создании Союзного государства Беларуси и России
406
В Самаре появились новые автобусы
7 декабря 2025  12:41
В Самаре появились новые автобусы
622
Рост и развитие промышленности – залог стабильной и устойчивой к вызовам экономики Самарской области. Такой вывод можно сделать на основе данных, которые озвучил губернатор Вячеслав Федорищев во время прямой линии с жителями региона, которая состоялась 5
6 декабря 2025  14:26
Прямая линия губернатора стала масштабным открытым диалогом по развитию отраслей экономики всей Самарской области
2109
Весь список