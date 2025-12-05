С начала года более 920 тысяч жителей региона прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию

Самарский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД проводит активную профилактическую работу. Специалисты организуют выездные мероприятия по бесплатному тестированию на ВИЧ, на промышленных предприятиях, в средних и высших учебных учреждениях, в школах и другие просветительские акции.



С начала года более 920 тысяч жителей Самарской области прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию. Профилактические мероприятия помогают своевременно выявить заболевание на максимально ранней стадии и начать лечение, а также предупредить распространение инфекции.



«В Самарской области созданы все условия для поддержки ВИЧ-инфицированных, организовано лекарственное обеспечение, работает специализированная служба, оснащенная современным оборудованием. В этом году за счет областного бюджета дополнительно приобретены препараты антиретровирусной терапии, что позволило обеспечить пациентов современным лечением фиксированной комбинаций доз и сохранить контрольный уровень охвата и удержания в терапии. Так за 11 месяцев этого года охват терапией составил более 91%. Мы призываем сохранять приверженность к лечению, которое предупреждает не только опасные осложнения вашего здоровья, но и дальнейшее распространение вируса», - подчеркнул министр здравоохранения Андрей Орлов.



Всем жителям региона напоминаем о значимости знания своего ВИЧ-статуса.



Молодым людям, в том числе планирующим создание семьи и рождение детей, врачи рекомендуют обязательно проходить профилактическое тестирование. Сдать тест и узнать свой ВИЧ-статус можно в подразделениях СПИД-центра по следующим адресам:



г. Самара, ул. Ново-Садовая, 226

8(846) 374-31-80



г. Новокуйбышевск, ул. Чернышевского, 1а

(84635) 6-55-99



г. Тольятти, бульвар Здоровья, 25

8(8482) 79-00-64



г. Тольятти, ул. Зеленая, 15

8(8482) 58-18-72



г. Сызрань, ул. Астраханская, д.41

+7 987 935 72 45

Фото: минздрав СО