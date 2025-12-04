Я нашел ошибку
Главные новости:
Ему было 57 лет. Прощание с Дмитрием Антимоновым назначено на 9:45 пятницы, 5 декабря, на ул. Борской, 108.
Ушел из жизни известный самарский пластический хирург Дмитрий Антимонов
Женщина оказала активное сопротивление, а соседи вызвали скорую помощь и состояние потерпевшей удалось стабилизировать.
В Отрадном во время бытовой ссоры брат ударил ножом свою сестру
Новогодние почтовые ящики будут принимать письма жителей региона до конца декабря.
В центральных почтовых отделениях Самары установили почтовые ящики для писем Деду Морозу
По результатам турнира Тимофей завоевал право участия в первенстве России 2026 года. Тренирует спортсмена Сергей Болотский.
Тимофей Нехорошев из Самарской области - победитель всероссийских соревнований по самбо
В миру Валентину Войно-Ясенецкому – архиепископу, выдающемуся гнойному хирургу и профессору медицины.
В Самаре на территории Клиник СамГМУ открыли памятник святителю Луке Крымскому
"...обратив внимание на сокращение срока оборачиваемости подвижного состава, используемого для перевозки рыбной продукции, и снижение стоимости перевозки", - говорится в документе.
Путин поручил РЖД принять меры по увеличению перевозок рыбы с Дальнего Востока
Соответствующее решение было принято в четверг на заседании Исполнительного комитета Международной федерации самбо (FIAS).
Российским самбистам вернули право выступать на международных турнирах под флагом страны
"Прежде всего, речь не о передвижении по казенной надобности на служебном транспорте, а о частных поездках на личном авто".
Депутат Миронов выступил против освобождения сенаторов и судей от штрафов с камер
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.96
0.5
EUR 90.59
0.74
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Декабрь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре на территории Клиник СамГМУ открыли памятник святителю Луке Крымскому

135
В миру Валентину Войно-Ясенецкому – архиепископу, выдающемуся гнойному хирургу и профессору медицины.

Памятник святителю Луке, в миру Валентину Войно-Ясенецкому – архиепископу и выдающемуся гнойному хирургу и профессору медицины – появился на территории Клиник СамГМУ. Здесь на протяжении долгого времени работал его ученик профессор Александр Барский. А по его трудам, которые заложили фундамент современной гнойной хирургии, до сих пор обучаются все новые поколения студентов.

Валентин Войно-Ясенецкий еще до революции был известным хирургом. В самые сложные годы он не покинул страну, хотя такая возможность у него была, и остался верным своим убеждениям и вере. В 1920 году, несмотря на гонения на церковь, он принял сан священника, а затем и епископа. В этой роли ему довелось прочитать всего одну проповедь. После – арест и 17 лет в ссылках.

Но, даже отбывая наказание в крошечном поселке за Полярным кругом, он не отказывался от своего призвания и помогал жителям, исцеляя болезни и поддерживая духовно.

Во время Великой Отечественной войны врач обратился к Иосифу Сталину с просьбой разрешить ему лечить бойцов и обещанием отсидеть положенный срок после Победы.

Его подвиг не могли не оценить. В 1946 году Валентин Войно-Ясенецкий был удостоен высшей государственной награды – Сталинской премии первой степени. А еще через полвека стал единственным человеком, который удостоился признания и советской власти, и православной церкви. С 1996 года Луку Крымского почитают как святого.

Символично, что памятник святителю появился именно на территории клиник СамГМУ.

- Для нас огромная честь, что здесь открывается памятник человеку, который посвятил всю жизнь служению людям, - отметил министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов. - Человеку, который спас тысячи жизней благодаря своей профессии врача и исцелил тысячи душ благодаря своей святости и отношению к Богу. Многие поколения людей учатся на его трудах, которые являются фундаментом гнойной хирургии.

Ректор Александр Колсанов подчеркнул, что в университете уже более 55 лет работает "научный внук" Войно-Ясенецкого профессор Евгений Столяров. Его наставником был известный самарский хирург Александр Барский, которому посчастливилось учиться у Валентина Феликсовича. Судьба свела их в глухой деревне в Красноярском крае, где будущий лауреат Сталинской премии трудился истопником, а недавний выпускник куйбышевского меда работал врачом.

- Наша кафедра занимается вопросами хирургической инфекции, и основы этого направления заложил именно Валентин Феликсович, - говорит Столяров. - Святой Лука – покровитель всех больных, имя его известно за пределами области, и я очень горд и благодарен епархии и министерству, что у нас открыли такой памятник.

Пример человека, который желал приносить пользу ближнему и пронес свои убеждения через всю жизнь, будет важен и близок будущим медикам, уверен освятивший памятник митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий.

- Каждый студент будет перед началом сессии приходить сюда и просить святителя, чтобы он помог ему стать действительно достойным врачом, - сказал он.

Для второкурсницы института клинической медицины СамГМУ Вероники Щелкановой Валентин Войно-Ясенецкий стал примером врача. И, именно познакомившись с его жизнеописанием, она еще в пятом классе выбрала свой профессиональный путь.

- Меня очень вдохновила его история, его самопожертвование, - рассказывает девушка. - Даже находясь в ссылке, человек не оставлял своего призвания, положил жизнь на помощь людям. Для меня важна установка этого монумента, я буду к нему приходить.

Это уже 12 памятник святителю, открытый в России, сообщил автор проекта, действительный государственный советник РФ, писатель и телеведущий Павел Астахов. Первый установили в Туруханске – селе в Красноярском крае, где Войно-Ясенецкий отбывал две ссылки.

- Святитель Лука отличается тем, что он соединяет и служение врача, и духовный подвиг, - подчеркивает Астахов. - Он спасал многих людей. Не делил людей на верующих, неверующих, христиан или иудеев, мусульман или язычников. Будучи единственным святым, признанным в свое время безбожной властью, соединил время и пространство. Наша работа, появление вот таких памятников, наши молитвы - дань памяти поистине великому человеку.

Источник:  СОВА

 

Фото: Евгения Туркова/СОВА

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Ему было 57 лет. Прощание с Дмитрием Антимоновым назначено на 9:45 пятницы, 5 декабря, на ул. Борской, 108.
04 декабря 2025, 22:35
Ушел из жизни известный самарский пластический хирург Дмитрий Антимонов
Ему было 57 лет. Прощание с Дмитрием Антимоновым назначено на 9:45 пятницы, 5 декабря, на ул. Борской, 108. Общество
38
Чтобы защитить себя необходимо избегать случайных половых контактов, использовать барьерные средства контрацепции и регулярно проходить обследования.
03 декабря 2025, 19:35
Диспансеризация для оценки репродуктивного здоровья помогает выявить инфекции, передающиеся половым путём, на ранних стадиях
Чтобы защитить себя необходимо избегать случайных половых контактов, использовать барьерные средства контрацепции и регулярно проходить обследования. Здравоохранение
1034
Современная система телефонного оповещения позволяет приглашать жителей в удобное для них время, что значительно повышает доступность и охват профилактических мероприятий.
03 декабря 2025, 19:25
В самарской поликлинике №14 внедрят новую систему обзвона пациентов для повышения эффективности диспансеризации
Современная система телефонного оповещения позволяет приглашать жителей в удобное для них время, что значительно повышает доступность и охват... Здравоохранение
718
В центре внимания
В Самаре в День неизвестного солдата почтили память павших героев
4 декабря 2025  12:36
В Самаре в День неизвестного солдата почтили память павших героев
280
Осмотрев экспозицию, Вячеслав Федорищев отметил, что выставочные пространства в полной мере могут дать возможность жителям и гостям города увидеть театр с другой стороны.  
3 декабря 2025  18:45
Вячеслав Федорищев принял участие в открытии Нового музея Самарского театра оперы и балета им. Шостаковича
902
Среди участников мероприятия и награждаемых также были руководители различных общественных и благотворительных организаций, фондов и центров, которые многое делают для помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. 
3 декабря 2025  16:59
Губернатор наградил победителей чемпионата по профессиональному мастерству для лиц с ОВЗ «Абилимпикс»
685
Вячеслав Федорищев дал старт движения по магистрали «Центральная» в Самаре 
3 декабря 2025  12:58
Вячеслав Федорищев дал старт движения по магистрали «Центральная» в Самаре 
609
В Самаре открыли долгожданную магистраль Центральную
3 декабря 2025  11:33
В Самаре открыли долгожданную магистраль Центральную
1936
Весь список