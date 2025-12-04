В Самаре на территории Клиник СамГМУ открыли памятник святителю Луке Крымскому

Памятник святителю Луке, в миру Валентину Войно-Ясенецкому – архиепископу и выдающемуся гнойному хирургу и профессору медицины – появился на территории Клиник СамГМУ. Здесь на протяжении долгого времени работал его ученик профессор Александр Барский. А по его трудам, которые заложили фундамент современной гнойной хирургии, до сих пор обучаются все новые поколения студентов.

Валентин Войно-Ясенецкий еще до революции был известным хирургом. В самые сложные годы он не покинул страну, хотя такая возможность у него была, и остался верным своим убеждениям и вере. В 1920 году, несмотря на гонения на церковь, он принял сан священника, а затем и епископа. В этой роли ему довелось прочитать всего одну проповедь. После – арест и 17 лет в ссылках.



Но, даже отбывая наказание в крошечном поселке за Полярным кругом, он не отказывался от своего призвания и помогал жителям, исцеляя болезни и поддерживая духовно.



Во время Великой Отечественной войны врач обратился к Иосифу Сталину с просьбой разрешить ему лечить бойцов и обещанием отсидеть положенный срок после Победы.



Его подвиг не могли не оценить. В 1946 году Валентин Войно-Ясенецкий был удостоен высшей государственной награды – Сталинской премии первой степени. А еще через полвека стал единственным человеком, который удостоился признания и советской власти, и православной церкви. С 1996 года Луку Крымского почитают как святого.



Символично, что памятник святителю появился именно на территории клиник СамГМУ.

- Для нас огромная честь, что здесь открывается памятник человеку, который посвятил всю жизнь служению людям, - отметил министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов. - Человеку, который спас тысячи жизней благодаря своей профессии врача и исцелил тысячи душ благодаря своей святости и отношению к Богу. Многие поколения людей учатся на его трудах, которые являются фундаментом гнойной хирургии.

Ректор Александр Колсанов подчеркнул, что в университете уже более 55 лет работает "научный внук" Войно-Ясенецкого профессор Евгений Столяров. Его наставником был известный самарский хирург Александр Барский, которому посчастливилось учиться у Валентина Феликсовича. Судьба свела их в глухой деревне в Красноярском крае, где будущий лауреат Сталинской премии трудился истопником, а недавний выпускник куйбышевского меда работал врачом.

- Наша кафедра занимается вопросами хирургической инфекции, и основы этого направления заложил именно Валентин Феликсович, - говорит Столяров. - Святой Лука – покровитель всех больных, имя его известно за пределами области, и я очень горд и благодарен епархии и министерству, что у нас открыли такой памятник.

Пример человека, который желал приносить пользу ближнему и пронес свои убеждения через всю жизнь, будет важен и близок будущим медикам, уверен освятивший памятник митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий.

- Каждый студент будет перед началом сессии приходить сюда и просить святителя, чтобы он помог ему стать действительно достойным врачом, - сказал он.

Для второкурсницы института клинической медицины СамГМУ Вероники Щелкановой Валентин Войно-Ясенецкий стал примером врача. И, именно познакомившись с его жизнеописанием, она еще в пятом классе выбрала свой профессиональный путь.

- Меня очень вдохновила его история, его самопожертвование, - рассказывает девушка. - Даже находясь в ссылке, человек не оставлял своего призвания, положил жизнь на помощь людям. Для меня важна установка этого монумента, я буду к нему приходить.

Это уже 12 памятник святителю, открытый в России, сообщил автор проекта, действительный государственный советник РФ, писатель и телеведущий Павел Астахов. Первый установили в Туруханске – селе в Красноярском крае, где Войно-Ясенецкий отбывал две ссылки.

- Святитель Лука отличается тем, что он соединяет и служение врача, и духовный подвиг, - подчеркивает Астахов. - Он спасал многих людей. Не делил людей на верующих, неверующих, христиан или иудеев, мусульман или язычников. Будучи единственным святым, признанным в свое время безбожной властью, соединил время и пространство. Наша работа, появление вот таких памятников, наши молитвы - дань памяти поистине великому человеку.

