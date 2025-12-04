Я нашел ошибку
В 2025 году в рейтинге усилили позиции российские бренды. Яндекс поднялся на четвёртое место, Ozon — на пятое, а Wildberries впервые попал в рейтинг и занял сразу восьмое место.
Apple выпал из пятерки рейтинга самых любимых брендов россиян в 2025 году
Отдельно специалист выделила пользу клетчатки и пектинов, содержащихся в мандаринах. Они улучшают пищеварение, способствуют выведению из организма радионуклидов и солей тяжелых металлов, а главное — снижают уровень холестерина и сахара в крови.
Врач-диетолог рассказала о пользе мандаринов
Ему было 57 лет. Прощание с Дмитрием Антимоновым назначено на 9:45 пятницы, 5 декабря, на ул. Борской, 108.
Ушел из жизни известный самарский пластический хирург Дмитрий Антимонов
Женщина оказала активное сопротивление, а соседи вызвали скорую помощь и состояние потерпевшей удалось стабилизировать.
В Отрадном во время бытовой ссоры брат ударил ножом свою сестру
Новогодние почтовые ящики будут принимать письма жителей региона до конца декабря.
В центральных почтовых отделениях Самары установили почтовые ящики для писем Деду Морозу
По результатам турнира Тимофей завоевал право участия в первенстве России 2026 года. Тренирует спортсмена Сергей Болотский.
Тимофей Нехорошев из Самарской области - победитель всероссийских соревнований по самбо
В миру Валентину Войно-Ясенецкому – архиепископу, выдающемуся гнойному хирургу и профессору медицины.
В Самаре на территории Клиник СамГМУ открыли памятник святителю Луке Крымскому
"...обратив внимание на сокращение срока оборачиваемости подвижного состава, используемого для перевозки рыбной продукции, и снижение стоимости перевозки", - говорится в документе.
Путин поручил РЖД принять меры по увеличению перевозок рыбы с Дальнего Востока
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Apple выпал из пятерки рейтинга самых любимых брендов россиян в 2025 году

В 2025 году в рейтинге усилили позиции российские бренды. Яндекс поднялся на четвёртое место, Ozon — на пятое, а Wildberries впервые попал в рейтинг и занял сразу восьмое место.

Apple заняла шестое место в рейтинге самых любимых брендов россиян в 2025 году, говорится в исследовании компании OMI, сообщает iphones.ru.

С 2016 года Apple занимала пятое место в этом рейтинге.

Топ-10 любимых брендов россиян 2025 года

1. Samsung
2. Adidas
3. Nike
4. Яндекс
5. Ozon
6. Apple
7. BMW
8. Wildberries
9. Магнит
10. Puma

В 2025 году в рейтинге усилили позиции российские бренды. Яндекс поднялся на четвёртое место, Ozon — на пятое, а Wildberries впервые попал в рейтинг и занял сразу восьмое место.

Исследование OMI проводится ежегодно с 2008 года. В выборке участвуют 1500 человек в возрасте от 18 до 55 лет, проживающих в городах-миллионниках.

