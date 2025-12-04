Apple выпал из пятерки рейтинга самых любимых брендов россиян в 2025 году

Apple заняла шестое место в рейтинге самых любимых брендов россиян в 2025 году, говорится в исследовании компании OMI, сообщает iphones.ru.

С 2016 года Apple занимала пятое место в этом рейтинге.

Топ-10 любимых брендов россиян 2025 года

1. Samsung

2. Adidas

3. Nike

4. Яндекс

5. Ozon

6. Apple

7. BMW

8. Wildberries

9. Магнит

10. Puma

В 2025 году в рейтинге усилили позиции российские бренды. Яндекс поднялся на четвёртое место, Ozon — на пятое, а Wildberries впервые попал в рейтинг и занял сразу восьмое место.

Исследование OMI проводится ежегодно с 2008 года. В выборке участвуют 1500 человек в возрасте от 18 до 55 лет, проживающих в городах-миллионниках.