В Отрадном во время бытовой ссоры брат ударил ножом свою сестру

Следственным отделом Отрадного возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство.



По версии следствия, в конце ноября 2025 года фигурант, находясь по месту своего жительства, поругался с сестрой на бытовой почве. В ходе конфликта он нанес ей удар ножом в область шеи.

Женщина оказала активное сопротивление, а соседи вызвали скорую медицинскую помощь и состояние потерпевшей удалось стабилизировать.



Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД РФ по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.