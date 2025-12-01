Возбуждено уголовное дело по факту нападения безнадзорных собак на тольяттинку

В ходе мониторинга СМИ выявлены публикации, в которых сообщается, что 28 ноября 2025 года безнадзорные собаки напали на женщину в Тольятти, в результате чего ей понадобилась медицинская помощь.

Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

В рамках предварительного расследования будет дана правовая оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за отлов безнадзорных животных, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.