В Тольятти возбуждено уголовное дело по факту избиения несовершеннолетних возле ТЦ

В дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району Тольятти обратился мужчина 1966 года рождения.Тольяттинец сообщил, что везёт в больницу несовершеннолетнего сына, которого избили возле торгового центра в Автозаводском районе.

В ходе проверки по поступившим сообщениям из медицинских учреждений о госпитализации троих подростков 2008 и 2009 годов рождения сотрудники полиции опросили пострадавших и их законных представителей, изъяли документацию с данными о характере и степени тяжести полученных повреждений. Кроме того, полицейские установили и опросили возможных очевидцев из числа прохожих и работников торгового центра, а также запросили и изъяли записи с камер видеонаблюдения как самого магазина, так и расположенных поблизости объектов.

В результате проведённых оперативно‑розыскных мероприятий полицейскими установлены личности всех участников инцидента. С несовершеннолетними и их родителями (законными представителями) проведены разъяснительные беседы и взяты письменные объяснения о произошедшем. По данным полиции, участниками конфликта нарушений в сфере миграционного законодательства не допущено.

В настоящее время сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Полицейскими проводятся следственные действия, необходимые для полного и объективного установления обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО