У 86-летнего тольяттинского пенсионера мошенники похитили 200 000 рублей

В отдел полиции Тольятти обратился 86-летний местный житель с заявлением о хищении 200 000 руб.

В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что мужчине поступил звонок на сотовый телефон от неизвестного человека, который представился сотрудником компании «Росфинмониторинг» и под предлогом декларирования денежных средств убедил пенсионера срочно их передать курьеру.

Пострадавший выполнил все требования злоумышленника и передал неизвестной женщине наличные деньги в своей квартире.

Мошенник перестал выходить на связь, после чего потерпевший понял, что стал жертвой обмана и обратился за помощью в полицию.

Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.