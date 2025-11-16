Я нашел ошибку
Главные новости:
Загорелся частично расселенный дом. Огонь охватил территорию площадью 150 квадратных метров.
Во время пожара на улице Никитинской в Самаре погиб 89-летний мужчина
Мужчина пояснил, что раньше был охотником. После аннулирования лицензии на оружие продолжил хранить порох, хотя и знал, что это противозаконно.
В Кинель-Черкасском районе у мужчины изъяли больше 200 грамм пороха
Губернатор Кубани Кондратьев: осетр может снова стать промысловой рыбой
Пенсионера убедили срочно передать деньги курьеру.
У 86-летнего тольяттинского пенсионера мошенники похитили 200 000 рублей
Министр провёл расширенный штаб по строительству метро.
Минстрой СО: станция метро "Театральная" достигла 95% строительной готовности
Кирилл Печенин в матче против сборной Дании вышел в стартовом составе сборной Беларуси и провел на поле весь матч.
Защитник «Крыльев Советов» Кирилл Печенин сыграл в матче против сборной Дании
Несколько сотен самбистов, юношей и девушек, провели поединки в различных категориях. Турнир прошел в самарском спорткомплексе «Маяк».
В Самаре состоялись соревнования, посвященные Всероссийскому дню самбо
Сбои в работе интернета в регионах РФ "Ростелеком" объяснил аварией
В СОУНБ открылась книжная выставка ко Дню качества
Первый WOOF фестиваль пройдет в Самаре при поддержке Фонда президентских грантов
В Самарском археологическом центре открылась выставка «Следы античной цивилизации на юге России»
У 86-летнего тольяттинского пенсионера мошенники похитили 200 000 рублей

16 ноября 2025 14:29
105
Пенсионера убедили срочно передать деньги курьеру.

В отдел полиции Тольятти обратился 86-летний местный житель с заявлением о хищении 200 000 руб.

В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что мужчине поступил звонок на сотовый телефон от неизвестного человека, который представился сотрудником компании «Росфинмониторинг» и под предлогом декларирования денежных средств убедил пенсионера срочно их передать курьеру.

Пострадавший выполнил все требования злоумышленника и передал неизвестной женщине наличные деньги в своей квартире.

Мошенник перестал выходить на связь, после чего потерпевший понял, что стал жертвой обмана и обратился за помощью в полицию.

Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

