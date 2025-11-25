Тольяттинец обвиняется  в хулиганстве и мошенничестве

156

В Тольятти завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего местного жителя, обвиняемого в по статьям "Хулиганство, совершенное с использованием предметов в качестве оружия" и "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".



26 мая 2025 года фигурант в ходе дорожного конфликта вел себя агрессивно, угрожал своему оппоненту и повредил его автомобиль.



Он же, 29 августа 2024 года путем мошенничества похитил автомобиль гражданина, который подписал договор купли – продажи автомобиля стоимостью более 5 миллионов рублей, но денег от продажи автомобиля не получил.



В ходе следствия мужчина был заключен под стражу. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



Ранее Председателем Следственного комитета России был затребован доклад о ходе расследования уголовного дела, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.