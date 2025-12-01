В Жигулевске пресечена деятельность игорного клуба

Следственным отделом Жигулевска возбуждено уголовное дело в отношении четырех местных жителей, подозреваемых по статье "Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору".

В ноябре 2025 года подозреваемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, организовывали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны в помещении, расположенном в селе Тимофеевка Ставропольского района Самарской области.

Незаконная деятельность подозреваемых была пресечена сотрудниками органов внутренних дел при силовой поддержке бойцов ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области.

В ходе обыска по месту проведения азартных игр были обнаружены и изъяты предметы, с помощью которых осуществлялся выход в сеть Интернет для проведения азартных игр, видеокамеры, мобильные телефоны, а также другие предметы, имеющие значение для следствия.

В настоящее время одному из фигурантов судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО