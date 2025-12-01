Я нашел ошибку
Горячую линию проводят в рабочие дни специалисты Роспотребнадзора СО совместно с сотрудниками Центра гигиены и эпидемиологии,
 С 24 ноября по 5 декабря в регионе работает "горячая линия" по профилактике ВИЧ-инфекции
Турнир был организован с целью получения начинающими баскетболистами игровой практики.
«Кубок Силы воли»: в Сызрани состоялся турнир по баскетболу на колясках 3х3 
Губернатор Вячеслав Федорищев поручил расширить финансирование государственной региональной программы «Народный бюджет Самарской области».
По программе «Народный бюджет» в 2025 году будет реализовано более 280 проектов жителей Самарской области
Детскую спортплощадку обновили при поддержке «Матч ТВ» и благотворительного фонда «Спорт начинается с детей».
В Самаре на улице Осипенко состоялось открытие детской спортивной площадки
Двое школьников региона стали лауреатом и победителем в своих номинациях. Всероссийский этап конкурса собрал более 150 учеников из 46 регионов России.
«Ученик года» 2025: самарские школьники – лучшие ученики страны
Возбуждено уголовное дело в отношении четырех местных жителей, подозреваемых в незаконной организации и проведении азартных игр.
В Жигулевске пресечена деятельность игорного клуба
Основная задача мероприятий Форума – выработать ключевые решения для развития городской среды, экономики и инфраструктуры в условиях современных вызовов.
Самара представила опыт градостроительной политики на форуме «Города России: технологии лидерства»
В ходе которой ответит на актуальные вопросы жителей региона и подведет предварительные итоги 2025 года по реализации государственных программ и проектов.
Губернатор Вячеслав Федорищев проведет прямую линию 5 декабря
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Жигулевске пресечена деятельность игорного клуба

161
Возбуждено уголовное дело в отношении четырех местных жителей, подозреваемых в незаконной организации и проведении азартных игр.

Следственным отделом Жигулевска возбуждено уголовное дело в отношении четырех местных жителей, подозреваемых по статье "Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору".

В ноябре 2025 года подозреваемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, организовывали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны в помещении, расположенном в селе Тимофеевка Ставропольского района Самарской области.

Незаконная деятельность подозреваемых была пресечена сотрудниками органов внутренних дел при силовой поддержке бойцов ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области.

В ходе обыска по месту проведения азартных игр были обнаружены и изъяты предметы, с помощью которых осуществлялся выход в сеть Интернет для проведения азартных игр, видеокамеры, мобильные телефоны, а также другие предметы, имеющие значение для следствия.

В настоящее время одному из фигурантов судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:  пресс-служба СУ СКР СО

Теги: Уголовное дело

