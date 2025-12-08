Замглавы регионального госучреждения здравоохранения подозревается в получении взятки

Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Самарское областное бюро судебно-медицинской экспертизы», подозреваемого в получении взятки.

Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по Самарской области.

4 декабря фигурант получил от исполняющего обязанности заведующего отдела БСМЭ, действовавшего в рамках оперативного эксперимента, 132 тысяч рублей в качестве взятки за совершение заведомо незаконных действий по непринятию мер к пресечению противоправного взимания дополнительной платы с родственников умерших, а также за общее покровительство или попустительство по службе.

В ходе следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу назначены судебные экспертизы, выполняются необходимые следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы и установление всех обстоятельств произошедшего.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками УФСБ России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.