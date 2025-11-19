Я нашел ошибку
Главные новости:
Минпромторг разрешит маркетплейсам не выкупать продовольственные товары
Минпромторг разрешит маркетплейсам не выкупать продовольственные товары
«...в среднесрочной перспективе мы полностью заменим YouTube, который, к сожалению, стал оружием пропаганды».
В ГД заявили, что российские платформы полностью заменят YouTube на отечественном рынке 
Вопросы, оставшиеся без ответа в прямом эфире будут рассмотрены в индивидуальном порядке – все обратившиеся получат компетентные ответы и пояснения.
Глава Самарского района Самары Роман Радюков провел прямой эфир с жителями
По сценарию, легковой автомобиль совершил наезд на препятствие, водитель и пассажиры с травмами оказались заблокированы в автомобиле.
В Тольятти прошли учения по ликвидации последствий ДТП
Артиллеристов и ракетчиков отличают особые качества - высочайшая профессиональная подготовка, отвага, решительность, хладнокровие, умение в самой сложной обстановке точно и выверенно поражать выявленные цели.
Поздравление губернатора Самарской области с Днем ракетных войск и артиллерии 
По версии следствия, мужчина приехал в Самару из соседнего региона для лечения от наркологической зависимости.
Заезжего наркомана будут судить в Самаре за изнасилование 17-летней девушки
Продолжается ремонт трамвайных путей на пересечении с проезжими частями автодорог.
Сегодня в 22.10 закроют переезд возле остановки «СОКБ имени Середавина» по улице Ташкентской
С выдачей документа о квалификации.
Госдума приняла закон о бесплатном профобучении для девятиклассников, не сдавших ГИА
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.05
-0.08
EUR 93.93
-0.49
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
В Самаре в «Заварке» пройдет лекция «Cоветский пир: между коллективной мечтой и личным праздником»
Самару празднично оформят к Новому году 
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Заезжего наркомана будут судить в Самаре за изнасилование 17-летней девушки

19 ноября 2025 18:47
263
По версии следствия, мужчина приехал в Самару из соседнего региона для лечения от наркологической зависимости.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя соседнего региона, обвиняемого по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней".

По версии следствия, 29 июля 2025 года обвиняемый находился около заброшенных домов в Кировском районе Самары, встретил незнакомую 17-летнюю девушку. Угрожая применением насилия, он завел девушку в помещение этого дома, где совершил в отношении нее преступление сексуального характера, а затем отпустил.

Потерпевшая убежала с места преступления и сообщила о произошедшем родителям и в правоохранительные органы. Девушка не смогла рассмотреть и запомнить фигуранта из-за того, что он завязал на голове свою майку, спрятав лицо. Кроме того, после совершения содеянного мужчина поджег помещение, где было совершено преступление, пытаясь уничтожить все улики. Все это затрудняло раскрытие преступления по «горячим следам».

Однако благодаря грамотной работе правоохранителей фигурант был установлен и задержан в кротчайшие сроки.

В течение первых суток было просмотрено более 20 уличных камер видеонаблюдения, установлены пути прихода и отхода подозреваемого с места совершения преступления; магазин, куда заходил фигурант для приобретения спиртного. 

Удалось выяснить дополнительные данные, которые позволили установить круг общения, а затем и личность обвиняемого. 

По версии следствия, мужчина приехал в Самару из соседнего региона для лечения от наркологической зависимости. В этот же день фигурант был задержан в клинике, где походил лечение. В ходе допроса обвиняемый признался в содеянном.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Теги: Самара Уголовное дело

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Долгое время он получал деньги за фиктивно оформленных работников.
18 ноября 2025, 21:09
В Самаре бывшего сотрудника высшего учебного заведения обвиняют в мошенничестве
Долгое время он получал деньги за фиктивно оформленных работников. Закон
774
Фигурантка надеялась таким образом скрыть документацию от сотрудников правоохранительных органов и избежать ответственности за мошенничество при поставке медицинского оборудования по завышенной цене.
14 ноября 2025, 19:19
В Самаре финансовый директор организации, подозревается в даче взятки
Фигурантка надеялась таким образом скрыть документацию от сотрудников правоохранительных органов и избежать ответственности за мошенничество при поставке... Закон
1569
Мужчине назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
14 ноября 2025, 11:43
В Самаре сотрудники ДПС задержали грабителя, за которым с криками о помощи бежал школьник
Мужчине назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Закон
1299
В центре внимания
Открывая совещание, он сообщил о кадровых назначениях.
19 ноября 2025  15:03
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
192
Все выявленные нарушения будут пресекаться в установленном законом порядке для обеспечения целостности бюджета и недопущения нерациональных трат.
18 ноября 2025  22:38
По поручению Вячеслава Федорищева в регионе инициирована проверка реализации программы КРСТ
781
В настоящее время вакцинацию прошли 1 млн 630 тысяч жителей региона, что составляет 84% от плана вакцинации и 57% от численности населения.
18 ноября 2025  19:57
Вячеслав Федорищев о вакцинации против гриппа: задача обеспечить максимальную безопасность жителей Самарской области
1417
В Самаре завершается снос расселенных аварийных домов, запланированных на 2025 год
18 ноября 2025  12:00
В Самаре завершается снос расселенных аварийных домов, запланированных на 2025 год
763
утром 18 ноября местами в Самарской области ожидается туман
18 ноября 2025  09:26
Утром 18 ноября местами в Самарской области ожидается туман
769
Весь список