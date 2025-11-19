Заезжего наркомана будут судить в Самаре за изнасилование 17-летней девушки

263

Завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя соседнего региона, обвиняемого по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней".

По версии следствия, 29 июля 2025 года обвиняемый находился около заброшенных домов в Кировском районе Самары, встретил незнакомую 17-летнюю девушку. Угрожая применением насилия, он завел девушку в помещение этого дома, где совершил в отношении нее преступление сексуального характера, а затем отпустил.

Потерпевшая убежала с места преступления и сообщила о произошедшем родителям и в правоохранительные органы. Девушка не смогла рассмотреть и запомнить фигуранта из-за того, что он завязал на голове свою майку, спрятав лицо. Кроме того, после совершения содеянного мужчина поджег помещение, где было совершено преступление, пытаясь уничтожить все улики. Все это затрудняло раскрытие преступления по «горячим следам».

Однако благодаря грамотной работе правоохранителей фигурант был установлен и задержан в кротчайшие сроки.

В течение первых суток было просмотрено более 20 уличных камер видеонаблюдения, установлены пути прихода и отхода подозреваемого с места совершения преступления; магазин, куда заходил фигурант для приобретения спиртного.

Удалось выяснить дополнительные данные, которые позволили установить круг общения, а затем и личность обвиняемого.

По версии следствия, мужчина приехал в Самару из соседнего региона для лечения от наркологической зависимости. В этот же день фигурант был задержан в клинике, где походил лечение. В ходе допроса обвиняемый признался в содеянном.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.