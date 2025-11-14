Я нашел ошибку
Документ предусматривает, в частности, строительство в Сергиевском районе газопровода-отвода с ГРС «Калиновка» и межпоселкового газопровода с подключением к действующим газовым сетям.
Вячеслав Федорищев и Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации Самарской области на 2026–2030 годы
Фигурантка надеялась таким образом скрыть документацию от сотрудников правоохранительных органов и избежать ответственности за мошенничество при поставке медицинского оборудования по завышенной цене.
В Самаре финансовый директор организации, подозревается в даче взятки
Самарскую область на всероссийском семинаре-совещании представляют министр молодежной политики Самарской области Владимир Усов и председатель Движения Первых Самарской области Кристина Гнатюк.
Опыт реализации молодежных инициатив в Самарской области обсудили на Всероссийском семинаре «Время молодых» в Перми
Общая протяженность участков коллекторов, подлежащих реконструкции, составит более 1,2 км.
В Самаре стартовала реконструкция ливневой канализации
Спасатели из разных подразделений соревновались в семи дисциплинах.
В ГУ МЧС СО подвели итоги ежегодной спартакиады
Около 300 спортсменов в возрасте до 24 лет соревнуются в фехтовании на шпагах.
В Самаре стартовали соревнования по фехтованию на призы Министра спорта РФ Михаила Дегтярева
В Самаре ночью +3, +5°С, днем +7, +9°С.
15 ноября в регионе местами небольшой дождь, до +10°С
Самарцам рассказали про современные возможности для юных пациентов с сахарным диабетом
В СОУНБ открылась книжная выставка ко Дню качества
Первый WOOF фестиваль пройдет в Самаре при поддержке Фонда президентских грантов
В Самарском археологическом центре открылась выставка «Следы античной цивилизации на юге России»
14 ноября 2025 19:19
Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по Самарской области.

По версии следствия, 10 ноября 2025 года подозреваемая, являясь на тот момент свидетелем по уголовному делу о мошенничестве, передала сотруднику УФСБ России по Самарской области, действующему в рамках оперативного эксперимента, более 770 тысяч рублей, в качестве первой части взятки общей суммой в 2 миллиона рублей.

Фигурантка, являясь финансовым директором организации, надеялась таким образом скрыть документацию от сотрудников правоохранительных органов и избежать ответственности за мошенничество при поставке медицинского оборудования по завышенной цене.

В отношении подозреваемой по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В рамках расследования уголовного дела наложен арест на имущество фигурантки на общую сумму более 50 миллионов рублей целях обеспечения исполнения приговора в части возможных имущественных взысканий. По уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Мужчине назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
14 ноября 2025, 11:43
В Самаре сотрудники ДПС задержали грабителя, за которым с криками о помощи бежал школьник
На просьбы переставить автомобиль, находящиеся в нем мужчины не реагировали, вели себя агрессивно.
08 ноября 2025, 21:20
В Самаре припаркованный на автобусной остановке автомобиль перегородил путь автобусу с пассажирами
Приговором суда осужденным назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 8, 5 лет до 9, 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
31 октября 2025, 18:45
Четверо самарцев признаны виновными в вымогательстве и совершении ряда преступлений
Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
14 ноября 2025  17:05
Самара участвует во Всероссийской экологической акции «БумБатл»
14 ноября 2025  15:55
Когда в Самаре откроют загородную часть магистрали Центральной
14 ноября 2025  14:46
Результатом встречи стали конкретные рекомендации по реализации инициатив бизнеса.
14 ноября 2025  13:09
Состоялась рабочая встреча губернатора Вячеслава Федорищева с предпринимателями региона
В завершение встречи стороны подтвердили общую заинтересованность в укреплении межрегиональных связей и выразили готовность в расширении спектра направлений совместной работы.
14 ноября 2025  12:06
Вячеслав Федорищев обсудил с главой Ленобласти Александром Дрозденко вопросы межрегионального сотрудничества
