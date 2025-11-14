В Самаре финансовый директор организации, подозревается в даче взятки

101

Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по Самарской области.

По версии следствия, 10 ноября 2025 года подозреваемая, являясь на тот момент свидетелем по уголовному делу о мошенничестве, передала сотруднику УФСБ России по Самарской области, действующему в рамках оперативного эксперимента, более 770 тысяч рублей, в качестве первой части взятки общей суммой в 2 миллиона рублей.

Фигурантка, являясь финансовым директором организации, надеялась таким образом скрыть документацию от сотрудников правоохранительных органов и избежать ответственности за мошенничество при поставке медицинского оборудования по завышенной цене.

В отношении подозреваемой по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В рамках расследования уголовного дела наложен арест на имущество фигурантки на общую сумму более 50 миллионов рублей целях обеспечения исполнения приговора в части возможных имущественных взысканий. По уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.