Все выявленные нарушения будут пресекаться в установленном законом порядке для обеспечения целостности бюджета и недопущения нерациональных трат.
По поручению Вячеслава Федорищева в регионе инициирована проверка реализации программы КРСТ
По словам артиста, он посвятил всё свое время литературной работе, к которой также разработал научные упражнения.
Народный артист России Юрий Куклачев заявил, что больше не может выходить на сцену по состоянию здоровья
Долгое время он получал деньги за фиктивно оформленных работников.
В Самаре бывшего сотрудника высшего учебного заведения обвиняют в мошенничестве
Уже в начале 2026 года в новых операционных проведут первые операции.
В Самарской областной детской больнице вскоре будет открыт новейший операционный блок
В Самаре завершается последний этап программы расселения, в рамках которого должны быть расселены дома, признанные аварийными до 2017 года.
Иван Носков встретился с жителями двух аварийных домов в Самаре
Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов подтвердил, что проводится анализ работы фонда, на основе которого будут приняты объективные решения.
Вячеслав Федорищев о проверке ТФОМС: "Речь идет о самых вопиющих нарушениях"
В настоящее время вакцинацию прошли 1 млн 630 тысяч жителей региона, что составляет 84% от плана вакцинации и 57% от численности населения.
Вячеслав Федорищев о вакцинации против гриппа: задача обеспечить максимальную безопасность жителей Самарской области
В котором приняли участие тысячи учеников из различных школ региона.
Полицейские региона в формате видео-конференции провели «Открытый урок»
В Самаре бывшего сотрудника высшего учебного заведения обвиняют в мошенничестве

18 ноября 2025 21:09
155
Долгое время он получал деньги за фиктивно оформленных работников.

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника высшего учебного заведения, обвиняемого по статьям "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере" и "Подлог".

По версии следствия, в период с 2003 года по 2022 год фигурант, являясь должностным лицом, выполняющим административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в учебном заведении, устроил в указанную организацию четырех граждан на должности слесарей – сантехников, которые с момента трудоустройства фактически не осуществляли свои должностные обязанности и не посещали рабочее место. Заработную плату работников на общую сумму около 15 миллионов рублей мужчина обратил в свою пользу.

В ходе следствия в отношении фигуранта была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, наложен арест на имущество на общую сумму более 20 миллионов рублей в целях обеспечения исполнения приговора в части возможных имущественных взысканий.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:  пресс-служба СУ СКР СО

