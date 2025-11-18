В Самаре бывшего сотрудника высшего учебного заведения обвиняют в мошенничестве

155

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника высшего учебного заведения, обвиняемого по статьям "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере" и "Подлог".



По версии следствия, в период с 2003 года по 2022 год фигурант, являясь должностным лицом, выполняющим административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции в учебном заведении, устроил в указанную организацию четырех граждан на должности слесарей – сантехников, которые с момента трудоустройства фактически не осуществляли свои должностные обязанности и не посещали рабочее место. Заработную плату работников на общую сумму около 15 миллионов рублей мужчина обратил в свою пользу.



В ходе следствия в отношении фигуранта была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, наложен арест на имущество на общую сумму более 20 миллионов рублей в целях обеспечения исполнения приговора в части возможных имущественных взысканий.



В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО