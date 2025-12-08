В Клиниках СамГМУ начали выполнять операции по пересадке волос

В Клиниках Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) начали выполнять операции по пересадке волос. Внедрение этой востребованной процедуры призвано составить достойную альтернативу зарубежным клиникам. Теперь пациенты, столкнувшиеся с андрогенетической алопецией, могут получить качественную помощь в отечественном многопрофильном медучреждении.

Внедрением и выполнением процедуры по пересадке волос занимается команда хирургов под руководством врача-хирурга высшей категории хирургического отделения КПХ № 1 Клиник СамГМУ Васифа Алиева. Как отмечает доктор Алиев, решение развивать это направление в стенах университетского стационара было продиктовано очевидной необходимостью.

«Однажды я сам был на отдыхе и увидел, как из Стамбула в Россию летят человек десять с только что пересаженными волосами. Они специально ездили в другую страну за этой услугой. То есть необходимость в этом направлении есть. И когда наш ректор Александр Владимирович Колсанов предложил развивать это направление, у меня не было никаких сомнений и я сразу согласился», — поделился хирург.

Освоение методики хирург Васиф Алиев завершил под руководством турецких коллег, имеющих признанный экспертный статус в этой области. Для практикующего хирурга высшей категории техническая часть процедуры не составляла сложности — ключевой задачей стажировки стало изучение узкоспециализированных нюансов трансплантации волос, отработка и освоение всех практических этапов процедуры. Обучение новой технологии стало возможным благодаря политике университета по повышению квалификации медицинского персонала.

В Клиниках СамГМУ процедура трансплантации волос головы выполняется современным методом FUE. Этот метод имеет ряд ключевых преимуществ. Во-первых, он исключает образование линейного рубца. В отличие от других техник, при использовании FUE в донорской области не вырезается лоскут кожи. При поштучном извлечении фолликулярных единиц на их месте остаются лишь точечные, почти незаметные рубчики, которые легко скрываются даже короткой стрижкой. Во-вторых, метод отличается меньшей инвазивностью и обеспечивает более быстрое восстановление. Поскольку после процедуры нет большой раневой поверхности, заживление происходит быстрее, а послеоперационный дискомфорт минимален. В-третьих, при правильном выполнении пересаженные волосы выглядят абсолютно естественно, что является важным эстетическим результатом.

Метод трансплантации волос FUE подходит пациентам с андрогенетической алопецией I-IV стадий по Норвуду, а также тем, кто хочет восстановить естественную линию роста волос или увеличить густоту в зоне макушки головы. Благодаря отсутствию линейного рубца после применения метода FUE пациент сможет носить даже самые короткие стрижки. Кроме того, метод применяется для коррекции бровей, бороды, усов и рубцов после операций.

Перед процедурой важно учитывать несколько моментов. Длительность операции может варьироваться от 10-12 часов до целого дня при пересадке большого количества графтов. Через 2-4 недели после операции у пациента начинается так называемая «шоковая потеря» волос, когда вновь пересаженные волосы выпадают. Это нормальный процесс. Новые волосы начинают расти через 3-4 месяца. Пациенту также важно осознавать, что результат процедуры напрямую зависит от количества и качества волос в донорской зоне. Если донорский запас скудный, пересадить большое количество волос у врача не будет возможности.

Таким образом, FUE — это щадящий, эффективный и современный метод пересадки волос, который позволяет добиться максимально естественного результата без линейного шрама. Главный принцип — точечное извлечение и пересадка фолликулов, что делает восстановление быстрым и комфортным для пациента.

Одним из первых пациентов по этой процедуре стал мужчина, который столкнулся с проблемой выпадения волос уже в 25 лет. Как рассказал пациент, к 30-35 годам из-за больших залысин он начал комплексовать, выглядеть старше своего возраста и практически перестал фотографироваться. Он признался: «Я узнал, что есть пересадка волос в Турции, стал читать отзывы и морально готовиться, понимая, что придется оторваться от работы». Решение обратиться за процедурой было принято после того, как мужчина увидел в соцсетях, что доктор Алиев, которого его семья знает давно, теперь развивает это направление в Самаре, в Клиниках СамГМУ.

«Позвонил доктору и сказал: «я буду одним из первых». И сейчас очень доволен, что это сделал. И важно, что никуда не пришлось уезжать, это в моем городе», — рассказал пациент.

Этот клинический случай подтверждает тезис Васифа Алиева о расширении миссии современной хирургии: помимо спасения жизни, ключевой задачей становится восстановление качества жизни пациентов.

«Мы наблюдаем серьезную позитивную динамику в психоэмоциональном состоянии пациентов после проведенной трансплантации. Приобретая желаемый внешний вид, они чувствуют себя увереннее и это открывает перед ними множество дорог, — комментирует Васиф Алиев. — Мы видим зачастую, как молодые парни буквально запираются в себе из-за комплексов, связанных с внешностью. Они боятся новых знакомств, публичных выступлений, чувствуют постоянную неуверенность. Я видел трансформацию у своих же знакомых, которые сделали пересадку: спустя время они стали гораздо более раскрепощенными и уверенными в себе. Для них это был настоящий личный прорыв. Речь идет не просто об эстетической коррекции, а о комплексной реабилитации личности».

Несмотря на эстетический результат, трансплантация волос — это полноценное хирургическое вмешательство. В проведении процедуры задействована команда из четырех специалистов. Как отмечает хирург, процесс требует ювелирной точности, усидчивости и внимания на каждом этапе: от забора и подсчета графтов (трансплантатов) до подготовки каналов и собственно пересадки волос.

«Процедура достаточно длительная. Мы заранее предупреждаем пациентов об этом — например, последняя пересадка заняла 15 часов. Это серьезная работа для всей команды, но мы уверены, что с каждым разом будем действовать все быстрее и оптимизируем этот момент», — отмечает врач.

Несмотря на высокую сложность, операция проводится в амбулаторном режиме. Это означает, что уже в тот же день пациент может отправиться домой. Для обеспечения комфорта во время многочасовой процедуры в специально оборудованном кабинете созданы все необходимые условия.

На данный момент в клиниках уже успешно выполнено несколько таких операций. Ближайшая задача — увеличить частоту проведения трансплантаций и отработать график для максимальной эффективности работы команды.

Для консультации по поводу трансплантации волос головы необходимо записаться на прием по телефону: +7 (846) 374-91-00 (к хирургу Васифу Алиеву) или через Личный кабинет пациента.

Фото предоставлено пресс-службой СамГМУ