Главные новости:
Модульное здание построено по типовому проекту, предусматривающему все необходимые помещения для оказания первичной медико-санитарной помощи.
Новый ФАП откроется в селе Тоузаково Кинель-Черкасского района 
Матчи провели заслуженный мастер спорта Динияр Билялетдинов и чемпион мира и Евролиги по пляжному футболу Борис Никоноров.
 «Урок футбола»: для школьников Самары его провели известные футболисты
О любых дефектах на теплосетях необходимо незамедлительно сообщать в Тепловую справочную службу.
«Т Плюс»: рекомендации жителям Самарской области по мерам безопасности во время холодов
Решение направлено на безусловное обеспечение транспортных льгот для участников специальной военной операции и членов их семей.
В Самарской области запустили горячую линию по оплате проезда картой «Zа Победу!»
Несмотря на высокую сложность, операция проводится в амбулаторном режиме. Это означает, что уже в тот же день пациент может отправиться домой.
В Клиниках СамГМУ начали выполнять операции по пересадке волос
В ходе следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Замглавы регионального госучреждения здравоохранения подозревается в получении взятки
Всего в течение дня было проведено 30 боев. Участники были отмечены медалями и грамотами за 1, 2 и 3 места.
«Малыш Ринг»: более 80 юных спортсменов приняли участие в спарринг-соревнованиях по кикбоксингу в Самаре
Это одно из самых значимых мероприятий в системе профессионального самоопределения старшеклассников, которое помогает школьникам осознанно выбрать профессию учителя.
Более полутора тысяч школьников губернии приняли участие в психолого-педагогической олимпиаде имени К.Д. Ушинского
В Самарской области запустили горячую линию по оплате проезда картой «Zа Победу!»

177
Решение направлено на безусловное обеспечение транспортных льгот для участников специальной военной операции и членов их семей.

В регионе начала работу специальная горячая линия для оперативного реагирования на обращения пассажиров, связанные с отказом коммерческих перевозчиков принимать к оплате социальные карты «Zа Победу!». Соответствующее поручение дал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время прямой линии 5 декабря, получив обращение жительницы региона, матери участника СВО.

Решение направлено на безусловное обеспечение транспортных льгот для участников специальной военной операции и членов их семей. Напомним, по поручению главы региона, в Самарской области действует уникальная мера поддержки — бессрочная и безлимитная проездная социальная карта «Zа Победу!». Ей могут воспользоваться сами участники СВО, а также их супруги, дети и родители.

Карта дает право на бесплатный проезд на автомобильном транспорте городского и пригородного сообщения, наземном электрическом транспорте, метрополитене и пригородных поездах в пределах всей Самарской области. Оформить ее можно в управлении социальной защиты населения по месту жительства, изготовление занимает 2 рабочих дня.

«Хамское отношение к жителям, особенно к членам семей участников СВО, недопустимо, – заявил во время прямой линии Вячеслав Федорищев. – Если транспортная компания не выполняет обязательства, она должна либо признать ошибку и устранить ее, либо перестать работать».

Губернатор поручил министру транспорта и автомобильных дорог региона Артуру Абдрашитову взять ситуацию на личный контроль и обеспечить работу горячей линии.

«С 8 декабря мы принимаем обращения от граждан, столкнувшихся с невозможностью оплатить проезд картой "Zа Победу!". По каждому сигналу незамедлительно проводится проверка. Льготы для защитников и их семей – это наша общая обязанность и дело чести», – отметил Артур Абдрашитов.

Обратиться на горячую линию можно по телефону: 8-846-200-04-43

с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. В сообщении необходимо указать город или район области, номер маршрута, время и дату поездки.

Также администрациям городского округа Тольятти и муниципального района Кошкинский поручено провести проверочные мероприятия по обращениям, которые поступили на прямую линию Губернатора. Для исключения подобных случаев в будущем министерством совместно со всеми муниципалитетами организована работа с транспортными предприятиями, направленная на разъяснение водителям и контролерам их обязательств по приему социальных арт.

Параллельно, по инициативе главы региона, ведется проработка нормативного решения, которое сделает оборудование транспорта валидаторами для приема социальных карт, включая карты «Zа Победу!», обязательным требованием для всех перевозчиков в Самарской области.

