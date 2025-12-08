Я нашел ошибку
Главные новости:
Модульное здание построено по типовому проекту, предусматривающему все необходимые помещения для оказания первичной медико-санитарной помощи.
Новый ФАП откроется в селе Тоузаково Кинель-Черкасского района 
Матчи провели заслуженный мастер спорта Динияр Билялетдинов и чемпион мира и Евролиги по пляжному футболу Борис Никоноров.
 «Урок футбола»: для школьников Самары его провели известные футболисты
О любых дефектах на теплосетях необходимо незамедлительно сообщать в Тепловую справочную службу.
«Т Плюс»: рекомендации жителям Самарской области по мерам безопасности во время холодов
Решение направлено на безусловное обеспечение транспортных льгот для участников специальной военной операции и членов их семей.
В Самарской области запустили горячую линию по оплате проезда картой «Zа Победу!»
Несмотря на высокую сложность, операция проводится в амбулаторном режиме. Это означает, что уже в тот же день пациент может отправиться домой.
В Клиниках СамГМУ начали выполнять операции по пересадке волос
В ходе следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Замглавы регионального госучреждения здравоохранения подозревается в получении взятки
Всего в течение дня было проведено 30 боев. Участники были отмечены медалями и грамотами за 1, 2 и 3 места.
«Малыш Ринг»: более 80 юных спортсменов приняли участие в спарринг-соревнованиях по кикбоксингу в Самаре
Это одно из самых значимых мероприятий в системе профессионального самоопределения старшеклассников, которое помогает школьникам осознанно выбрать профессию учителя.
Более полутора тысяч школьников губернии приняли участие в психолого-педагогической олимпиаде имени К.Д. Ушинского
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.09
-0.88
EUR 88.7
-1.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская кирха приглашает 12 декабря в 18:30 на просветительско-музыкальный вечер
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

«Малыш Ринг»: более 80 юных спортсменов приняли участие в спарринг-соревнованиях по кикбоксингу в Самаре

190
Всего в течение дня было проведено 30 боев. Участники были отмечены медалями и грамотами за 1, 2 и 3 места.

6 декабря в Самаре на базе стадиона «Динамо» состоялись спарринг-соревнования по кикбоксингу «Малыш Ринг» для юных спортсменов от 6 до 9 лет. Мероприятие, организованное спортивным клубом бокса и кикбоксинга «Союз», объединило 80 юных кикбоксеров из 5 спортивных клубов Самарской области – «Союз», «Труд», «Олимпиец», «Метеор» и «Барс» из Нефтегорска. В рамках турнира было проведено 30 поединков в разделе лайт-контакт.

«Самара – спортивный город. Важно, чтобы у детей и взрослых была возможность заниматься разными видами спорта. Чем больше дети погружены в мир спорта, тем ярче их будущее. Неважно, с чего все начинается – с первых ударов в кикбоксинге, точных подач на теннисном корте или комбинаций в шахматах. Главное – не награда, а сам путь: каждый шаг, каждая тренировка, каждая победа над самим собой. Благодарю организаторов соревнований, уверен, турнир станет традиционным и займет свое место в спортивном календаре многих юных спортсменов. От души поздравляю всех участников и их тренеров!» – сказал глава города Самары Иван Носков.

Всего в течение дня было проведено 30 боев. Участники были отмечены медалями и грамотами за 1, 2 и 3 места, церемонию награждения провел начальник отдела физкультурно-массовой и спортивной работы Самарской региональной организации «Динамо», подполковник внутренней службы Семён Бажутов.

Спортивный клуб «Союз» занимается воспитанием и подготовкой кикбоксеров детского и юношеского возраста, самым юным членам клуба от 4 до 5 лет. Среди воспитанников клуба – юноши и девушки, имеющие различные разряды в кикбоксинге. В 2025 году одна из воспитанниц клуба даже завоевала звание чемпионки России и подтвердила звание мастера спорта.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Матчи провели заслуженный мастер спорта Динияр Билялетдинов и чемпион мира и Евролиги по пляжному футболу Борис Никоноров.
08 декабря 2025, 18:59
 «Урок футбола»: для школьников Самары его провели известные футболисты
Матчи провели заслуженный мастер спорта Динияр Билялетдинов и чемпион мира и Евролиги по пляжному футболу Борис Никоноров. Общество
151
О любых дефектах на теплосетях необходимо незамедлительно сообщать в Тепловую справочную службу.
08 декабря 2025, 18:42
«Т Плюс»: рекомендации жителям Самарской области по мерам безопасности во время холодов
О любых дефектах на теплосетях необходимо незамедлительно сообщать в Тепловую справочную службу. ЖКХ
158
Решение направлено на безусловное обеспечение транспортных льгот для участников специальной военной операции и членов их семей.
08 декабря 2025, 18:28
В Самарской области запустили горячую линию по оплате проезда картой «Zа Победу!»
Решение направлено на безусловное обеспечение транспортных льгот для участников специальной военной операции и членов их семей. Общество
177
В центре внимания
Самарцы выбрали наименование для новой автобусной остановки, расположенной в микрорайоне Крутые Ключи
8 декабря 2025  13:32
Самарцы выбрали наименование для новой автобусной остановки, расположенной в микрорайоне Крутые Ключи
248
Показания приборов учёта в декабре: важно знать каждому самарцу
8 декабря 2025  12:18
Показания приборов учёта в декабре: важно знать каждому самарцу
275
Телебашня в Самаре засияет в честь годовщины подписания Договора о создании Союзного государства Беларуси и России
8 декабря 2025  10:02
Телебашня в Самаре засияет в честь годовщины подписания Договора о создании Союзного государства Беларуси и России
406
В Самаре появились новые автобусы
7 декабря 2025  12:41
В Самаре появились новые автобусы
622
Рост и развитие промышленности – залог стабильной и устойчивой к вызовам экономики Самарской области. Такой вывод можно сделать на основе данных, которые озвучил губернатор Вячеслав Федорищев во время прямой линии с жителями региона, которая состоялась 5
6 декабря 2025  14:26
Прямая линия губернатора стала масштабным открытым диалогом по развитию отраслей экономики всей Самарской области
2109
Весь список