«Малыш Ринг»: более 80 юных спортсменов приняли участие в спарринг-соревнованиях по кикбоксингу в Самаре

6 декабря в Самаре на базе стадиона «Динамо» состоялись спарринг-соревнования по кикбоксингу «Малыш Ринг» для юных спортсменов от 6 до 9 лет. Мероприятие, организованное спортивным клубом бокса и кикбоксинга «Союз», объединило 80 юных кикбоксеров из 5 спортивных клубов Самарской области – «Союз», «Труд», «Олимпиец», «Метеор» и «Барс» из Нефтегорска. В рамках турнира было проведено 30 поединков в разделе лайт-контакт.



«Самара – спортивный город. Важно, чтобы у детей и взрослых была возможность заниматься разными видами спорта. Чем больше дети погружены в мир спорта, тем ярче их будущее. Неважно, с чего все начинается – с первых ударов в кикбоксинге, точных подач на теннисном корте или комбинаций в шахматах. Главное – не награда, а сам путь: каждый шаг, каждая тренировка, каждая победа над самим собой. Благодарю организаторов соревнований, уверен, турнир станет традиционным и займет свое место в спортивном календаре многих юных спортсменов. От души поздравляю всех участников и их тренеров!» – сказал глава города Самары Иван Носков.



Всего в течение дня было проведено 30 боев. Участники были отмечены медалями и грамотами за 1, 2 и 3 места, церемонию награждения провел начальник отдела физкультурно-массовой и спортивной работы Самарской региональной организации «Динамо», подполковник внутренней службы Семён Бажутов.



Спортивный клуб «Союз» занимается воспитанием и подготовкой кикбоксеров детского и юношеского возраста, самым юным членам клуба от 4 до 5 лет. Среди воспитанников клуба – юноши и девушки, имеющие различные разряды в кикбоксинге. В 2025 году одна из воспитанниц клуба даже завоевала звание чемпионки России и подтвердила звание мастера спорта.

Фото: пресс-служба администрации Самары