Итоги рейдовых мероприятий: с 5 по 7 декабря выявлено более 1000 нарушений ПДД

В рамках профилактических мероприятий с 5 по 7 декабря выявлено более 1000 нарушений Правил дорожного движения.

43 водителя управляли транспортными средствами будучи в состоянии опьянения, 1 из которых сел за руль повторно

11 фактов выезда на встречную полосу, где это запрещено правилами и создаёт серьёзную опасность для других участников дорожного движения.

28 фактов нарушения правил перевозки детей,

25 нарушений, связанных с непредоставлением преимущества в движении пешеходам и 20 нарушений правил пешеходами или иными участниками дорожного движения.

Уважаемые участники дорожного движения, если вы стали очевидцем или вам достоверно известно о факте управления транспортным средством в состоянии опьянения — проявите свою гражданскую позицию, не останьтесь равнодушным и безучастным к проблеме пьянства за рулем, позвоните и сообщите информацию о данном факте по телефону горячей линии МВД по Самарской области: 8 (846) 921-13-40, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.