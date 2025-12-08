Я нашел ошибку
Модульное здание построено по типовому проекту, предусматривающему все необходимые помещения для оказания первичной медико-санитарной помощи.
Новый ФАП откроется в селе Тоузаково Кинель-Черкасского района 
Матчи провели заслуженный мастер спорта Динияр Билялетдинов и чемпион мира и Евролиги по пляжному футболу Борис Никоноров.
 «Урок футбола»: для школьников Самары его провели известные футболисты
О любых дефектах на теплосетях необходимо незамедлительно сообщать в Тепловую справочную службу.
«Т Плюс»: рекомендации жителям Самарской области по мерам безопасности во время холодов
Решение направлено на безусловное обеспечение транспортных льгот для участников специальной военной операции и членов их семей.
В Самарской области запустили горячую линию по оплате проезда картой «Zа Победу!»
Несмотря на высокую сложность, операция проводится в амбулаторном режиме. Это означает, что уже в тот же день пациент может отправиться домой.
В Клиниках СамГМУ начали выполнять операции по пересадке волос
В ходе следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Замглавы регионального госучреждения здравоохранения подозревается в получении взятки
Всего в течение дня было проведено 30 боев. Участники были отмечены медалями и грамотами за 1, 2 и 3 места.
«Малыш Ринг»: более 80 юных спортсменов приняли участие в спарринг-соревнованиях по кикбоксингу в Самаре
Это одно из самых значимых мероприятий в системе профессионального самоопределения старшеклассников, которое помогает школьникам осознанно выбрать профессию учителя.
Более полутора тысяч школьников губернии приняли участие в психолого-педагогической олимпиаде имени К.Д. Ушинского
Итоги рейдовых мероприятий: с 5 по 7 декабря выявлено более 1000 нарушений ПДД

185
25 нарушений, связанных с непредоставлением преимущества в движении пешеходам и 20 нарушений правил пешеходами или иными участниками дорожного движения.

В рамках профилактических мероприятий с 5 по 7 декабря выявлено более 1000 нарушений Правил дорожного движения.

43 водителя управляли транспортными средствами будучи в состоянии опьянения, 1 из которых сел за руль повторно

11 фактов выезда на встречную полосу, где это запрещено правилами и создаёт серьёзную опасность для других участников дорожного движения.

28 фактов нарушения правил перевозки детей,

25 нарушений, связанных с непредоставлением преимущества в движении пешеходам и 20 нарушений правил пешеходами или иными участниками дорожного движения.

Уважаемые участники дорожного движения, если вы стали очевидцем или вам достоверно известно о факте управления транспортным средством в состоянии опьянения — проявите свою гражданскую позицию, не останьтесь равнодушным и безучастным к проблеме пьянства за рулем, позвоните и сообщите информацию о данном факте по телефону горячей линии МВД по Самарской области: 8 (846) 921-13-40, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Весь список