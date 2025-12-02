В Самарской областной детской библиотеке полицейские провели мероприятия по повышению правовой грамотности граждан

В Самарской областной детской библиотеке прошли мероприятия с участием полицейских, нацеленные на повышение правовой грамотности и безопасности граждан.

В рамках встреч сотрудник оперативно-сыскного отдела уголовного розыска Управления МВД России по городу Самаре капитан полиции Евгений Абидов провел для посетителей библиотеки беседу о современных способах мошенничества и методах защиты от злоумышленников.

Полицейский подробно рассказал о наиболее распространённых схемах обмана, разъяснил алгоритмы действий при столкновении с подозрительными предложениями, дал практические рекомендации по защите персональных данных и денежных средств, а также ответил на вопросы слушателей и разобрал реальные истории из полицейской практики.

В свою очередь, сотрудник Правового отдела Управления МВД России по городу Самаре майор полиции Екатерина Литинская приняла участие в тематическом уроке для учащихся старших классов.

В ходе встречи школьникам рассказали о правах и обязанностях несовершеннолетних, механизмах правовой защиты и ответственности за правонарушения.

Мероприятие прошло в виде интерактивной игры, в рамках которой ребята решали ситуационные правовые задачи, продумывали поведение в смоделированных конфликтных ситуациях и учились аргументировать свою позицию опираясь на законодательство.

Екатерины Олеговна отметила, что такие форматы взаимодействия позволяют не просто донести важную информацию, но и помочь подрастающему поколению осознанно применять правовые знания в повседневной жизни, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО