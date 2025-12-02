В Самарской областной детской библиотеке полицейские провели мероприятия по повышению правовой грамотности граждан

Я нашел ошибку
Главные новости:
1735 афиш к известным отечественным мультфильмам и фильмам создали участники второго сезона конкурса «Это у нас семейное».
Семья Афанасьевых из Самарской области в числе победителей дистанционного задания от «Союзмультфильма» и Киностуди им. М. Горького
В сборе груза для бойцов участвовали Фонд развития муниципального образования, Сызранская епархия, мордовская национально-культурная автономия, немецкий культурный центр, общественники и неравнодушные  жители города.
Очередную партию гуманитарной помощи от Сызрани доставили бойцам в зону СВО
На базе фельдшерско-акушерских пунктов будут проводиться регулярные приемы узких специалистов в составе выездных бригад из центральной районной больницы.
Жители двух сел Камышлинского района будут получать медицинскую помощь в новых ФАПах
10 декабря 2025 года молодые ученые из самарских университетов выйдут на сцену, чтобы ярко и доступно донести свою идею до аудитории.
Молодые ученые региона презентуют разработки на Science Slam Samara
Представители Самарской области заняли третье место в треке «Цифровизация»  с разработкой «Цифровой кампус» для университета.
Студенты ПГУТИ - в числе победителей  первого студенческого хакатона по разработке сервисов для мессенджера МАХ
Первые подарки акции сторонников «Единой России» уже начали поступать маленьким пациентам региона.
Виктор Кузнецов: «Коробки храбрости» наполнены надеждой
Раздвижные эндопротезы применяются в детской реконструктивной ортопедии и онкологии. Они изготавливаются по индивидуальным параметрам пациента.
Более 20 уникальных раздвижных эндопротезов, созданных в СамГМУ, установили в России
Его цель — формирование экологического сознания у молодого поколения через экоуроки и мастер-классы.
Экопроект для детей от АО «Экология» вошел в ТОП-20 лучших эко-проектов
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.7
-0.53
EUR 90.34
-0.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Декабрь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской областной детской библиотеке полицейские провели мероприятия по повышению правовой грамотности граждан

161
Для посетителей библиотеки провели беседу о современных способах мошенничества и методах защиты от злоумышленников.

В Самарской областной детской библиотеке прошли мероприятия с участием полицейских, нацеленные на повышение правовой грамотности и безопасности граждан.
В рамках встреч сотрудник оперативно-сыскного отдела уголовного розыска Управления МВД России по городу Самаре капитан полиции Евгений Абидов провел для посетителей библиотеки беседу о современных способах мошенничества и методах защиты от злоумышленников.
Полицейский подробно рассказал о наиболее распространённых схемах обмана, разъяснил алгоритмы действий при столкновении с подозрительными предложениями, дал практические рекомендации по защите персональных данных и денежных средств, а также ответил на вопросы слушателей и разобрал реальные истории из полицейской практики.
В свою очередь, сотрудник Правового отдела Управления МВД России по городу Самаре майор полиции Екатерина Литинская приняла участие в тематическом уроке для учащихся старших классов.
В ходе встречи школьникам рассказали о правах и обязанностях несовершеннолетних, механизмах правовой защиты и ответственности за правонарушения.
Мероприятие прошло в виде интерактивной игры, в рамках которой ребята решали ситуационные правовые задачи, продумывали поведение в смоделированных конфликтных ситуациях и учились аргументировать свою позицию опираясь на законодательство.
Екатерины Олеговна отметила, что такие форматы взаимодействия позволяют не просто донести важную информацию, но и помочь подрастающему поколению осознанно применять правовые знания в повседневной жизни, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МВД СО

Теги: Полиция Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
04 июня 2024, 20:25
В Самаре ищут агрессивных подростков, напавших на людей с детьми в районе парка Гагарина
Ими уже заинтересовались полиция и прокуратура.  Происшествия
1983
07 февраля 2024, 14:31
В Самаре  в ходе ссоры мужчина нанес смертельное ранение соседу
Ранее между мужчинами неоднократно возникали конфликтные ситуации. После очередной ссоры мужчина скрылся. Криминал
3023
16 ноября 2023, 15:59
«Нет ненависти и вражде»: в Самаре транспортные полицейские и общественники провели профилактические беседы с подростками
Основная цель мероприятий - повышение уровня правовой грамотности детей и подростков. Общество
1238
В центре внимания
 Старейшей школе города Самары исполнилось 200 лет
2 декабря 2025  12:32
 Старейшей школе города Самары исполнилось 200 лет
262
В Самаре стартовала традиционная Всероссийская новогодняя акция «Елка желаний»
2 декабря 2025  11:59
В Самаре стартовала традиционная Всероссийская новогодняя акция «Елка желаний»
217
Самарские производители успешно представили регион на Международной выставке «Петерфуд-2025»
2 декабря 2025  10:52
Самарские производители успешно представили регион на Международной выставке «Петерфуд-2025»
355
В Самаре рассмотрят вопрос о повышении стоимости проезда в 2026 году
2 декабря 2025  10:33
В Самаре рассмотрят вопрос о повышении стоимости проезда в 2026 году
273
Владимир Чичев:
2 декабря 2025  09:34
Владимир Чичев: "Основной объем перевозок в Самаре должны выполнять трамваи и троллейбусы"
218
Весь список