Полицейские призвали самарских старшеклассников вести здоровый и законопослушный образ жизни

В областной столице прошла профилактическая беседа для старшеклассников с участием сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков и патрульно‑постовой службы полиции Управления МВД России по г. Самаре.

Основной целью встречи стало предупреждение подростков о последствиях участия в незаконном обороте наркотических средств, формирование устойчивого негативного отношения к наркотикам и повышение уровня правовой грамотности учащихся.

В рамках мероприятия старший лейтенант полиции Евгений Акшинский детально разъяснил ребятам статьи законодательства, устанавливающие ответственность за приобретение, хранение, перевозку, изготовление и сбыт запрещённых веществ.

Особое внимание полицейские уделили механизмам вовлечения молодёжи в незаконный оборот наркотиков, в том числе, через Интернет и призвали не соглашаться на предложения «легких денег», а также рассказали о медицинских аспектах употребления наркотиков: необратимых последствиях для здоровья и формировании зависимости.

Сотрудники полка патрульно-постовой службы полиции: старший лейтенант полиции Олег Зорин и сержант полиции Владислав Лисенков ответили на вопросы школьников о том, как необходимо действовать, если ребята стали свидетелями преступления или получили предложение участвовать в незаконной деятельности.

Встреча прошла в формате диалога: полицейские вовлекали школьников в обсуждение, разбирали гипотетические ситуации, приводили статистические данные и реальные примеры из служебной практики.

В качестве наглядного материала ребятам продемонстрировали видеоматериалы, иллюстрирующие последствия противоправных действий.

В завершение встречи учащиеся отметили, что беседа получилась честной и информативной и поблагодарили организаторов за проведенное мероприятие, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО