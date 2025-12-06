Самарские полицейские вместе с «Движением Первых» провели профориентационное мероприятие со студентами колледжа

В областной столице, на базе Самарского торгово экономического колледжа, сотрудники Управления МВД России по городу Самаре совместно с Общероссийским движением детей и молодежи «Движение Первых» провели масштабное профориентационное мероприятие, реализуемое с целью знакомства подрастающего поколения с особенностями службы в органах внутренних дел, в котором приняли участие более 70 учащихся городских колледжей и школ.

Программа мероприятия включала работу интерактивных тематических площадок, где учащиеся смогли вплотную познакомиться с различными направлениями деятельности полиции.

На площадке кинологов ребята увидели показательные выступления служебных собак и узнали об особенностях работы с четвероногими помощниками.

Эксперты криминалисты подробно рассказали о тонкостях своей работы и продемонстрировали, насколько кропотливым и технологичным является процесс сбора доказательств, в том числе, изъятие следов пальцев рук с различных поверхностей.

Юноши и девушки познакомились с деятельностью уголовного розыска и следственной работой, узнали о мерах противодействия мошенникам.

Особое внимание учащихся привлекли представители конного взвода полка патрульно постовой службы полиции Управления МВД России по городу Самаре. Полицейские продемонстрировали ребятам навыки верховой езды, рассказали о ежедневной службе и особенностях взаимодействия с лошадьми, ответили на многочисленные вопросы.

Также студентам показали патрульный транспорт Госавтоинспекции и познакомили с его техническим оснащением и функциональными возможностями.

Кроме того, участники мероприятия получили информацию об образовательных учреждениях МВД России и требованиях, предъявляемых к кандидатам.

В свою очередь, представители ветеранского движения органов внутренних дел поделились с ребятами воспоминаниями о службе и дали практические советы по профессиональному самоопределению.

Начальник Управления МВД России по городу Самаре Дмитрий Урюпин отметил, что подобные мероприятия, которые дают возможность более подробно познакомить ребят с деятельностью полицейских - важный элемент работы по профориентации и патриотическому воспитанию молодежи, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО