Принять участие в акции «Елка желаний» и исполнить чью-то новогоднюю мечту может каждый житель или организация.
Самарцы присоединяются к акции «Елка желаний» 
На протяжении 30 лет актер создавал образ Деда Мороза и был удостоен почетного звания победителя Всероссийского съезда Дедов Морозов.
Умер лучший Дед Мороз России, актер и режиссер Александр Скавыш
Программа мероприятия включала работу интерактивных тематических площадок, где учащиеся смогли вплотную познакомиться с различными направлениями деятельности полиции.
Самарские полицейские вместе с «Движением Первых» провели профориентационное мероприятие со студентами колледжа
Это связано с проведением работ по реконструкции теплотрассы.На период ограничений изменена схема движения общественного транспорта.
В Самаре  ограничено движение по ул. Литвинова на участке от ул. Конный проезд до ул. Гурьевской
Свой новый спектакль Денис Бокурадзе поставит по пьесе бразильского прозаика и драматурга Гильерме Фигейредо «Лиса и виноград» (Эзоп).
В театре «Грань» состоится премьера спектакля «Эзоп»
В настоящее время собран каркас будущего медицинского объекта, в котором помощь будут получать около 100 жителей населенного пункта.
В деревне Ерыкла Клявлинского района возводится модульное здание ФАПа
Уже завтра, 7 декабря, Антон и Кирилл Бородачевы поборются в командных соревнованиях.
Кирилл Бородачев стал серебряным призером этапа кубка мира по фехтованию
По информации Приволжского УГМС 7 декабря в Самаре ночью 0, -2°С, днем -1, +1°С.
7 декабря в регионе без осадков, до +2°С
Самарские полицейские вместе с «Движением Первых» провели профориентационное мероприятие со студентами колледжа

Программа мероприятия включала работу интерактивных тематических площадок, где учащиеся смогли вплотную познакомиться с различными направлениями деятельности полиции.

В областной столице, на базе Самарского торгово экономического колледжа, сотрудники Управления МВД России по городу Самаре совместно с Общероссийским движением детей и молодежи «Движение Первых» провели масштабное профориентационное мероприятие, реализуемое с целью знакомства подрастающего поколения с особенностями службы в органах внутренних дел, в котором приняли участие более 70 учащихся городских колледжей и школ.

Программа мероприятия включала работу интерактивных тематических площадок, где учащиеся смогли вплотную познакомиться с различными направлениями деятельности полиции.

На площадке кинологов ребята увидели показательные выступления служебных собак и узнали об особенностях работы с четвероногими помощниками.

Эксперты криминалисты подробно рассказали о тонкостях своей работы и продемонстрировали, насколько кропотливым и технологичным является процесс сбора доказательств, в том числе, изъятие следов пальцев рук с различных поверхностей.

Юноши и девушки познакомились с деятельностью уголовного розыска и следственной работой, узнали о мерах противодействия мошенникам.

Особое внимание учащихся привлекли представители конного взвода полка патрульно постовой службы полиции Управления МВД России по городу Самаре. Полицейские продемонстрировали ребятам навыки верховой езды, рассказали о ежедневной службе и особенностях взаимодействия с лошадьми, ответили на многочисленные вопросы.

Также студентам показали патрульный транспорт Госавтоинспекции и познакомили с его техническим оснащением и функциональными возможностями.

Кроме того, участники мероприятия получили информацию об образовательных учреждениях МВД России и требованиях, предъявляемых к кандидатам.

В свою очередь, представители ветеранского движения органов внутренних дел поделились с ребятами воспоминаниями о службе и дали практические советы по профессиональному самоопределению.

Начальник Управления МВД России по городу Самаре Дмитрий Урюпин отметил, что подобные мероприятия, которые дают возможность более подробно познакомить ребят с деятельностью полицейских - важный элемент работы по профориентации и патриотическому воспитанию молодежи, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МВД СО

Теги: Полиция Самара

