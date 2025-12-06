Я нашел ошибку
Принять участие в акции «Елка желаний» и исполнить чью-то новогоднюю мечту может каждый житель или организация.
Самарцы присоединяются к акции «Елка желаний» 
На протяжении 30 лет актер создавал образ Деда Мороза и был удостоен почетного звания победителя Всероссийского съезда Дедов Морозов.
Умер лучший Дед Мороз России, актер и режиссер Александр Скавыш
Программа мероприятия включала работу интерактивных тематических площадок, где учащиеся смогли вплотную познакомиться с различными направлениями деятельности полиции.
Самарские полицейские вместе с «Движением Первых» провели профориентационное мероприятие со студентами колледжа
Это связано с проведением работ по реконструкции теплотрассы.На период ограничений изменена схема движения общественного транспорта.
В Самаре  ограничено движение по ул. Литвинова на участке от ул. Конный проезд до ул. Гурьевской
Свой новый спектакль Денис Бокурадзе поставит по пьесе бразильского прозаика и драматурга Гильерме Фигейредо «Лиса и виноград» (Эзоп).
В театре «Грань» состоится премьера спектакля «Эзоп»
В настоящее время собран каркас будущего медицинского объекта, в котором помощь будут получать около 100 жителей населенного пункта.
В деревне Ерыкла Клявлинского района возводится модульное здание ФАПа
Уже завтра, 7 декабря, Антон и Кирилл Бородачевы поборются в командных соревнованиях.
Кирилл Бородачев стал серебряным призером этапа кубка мира по фехтованию
По информации Приволжского УГМС 7 декабря в Самаре ночью 0, -2°С, днем -1, +1°С.
7 декабря в регионе без осадков, до +2°С
Мероприятия
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
В деревне Ерыкла Клявлинского района возводится модульное здание ФАПа

В настоящее время собран каркас будущего медицинского объекта, в котором помощь будут получать около 100 жителей населенного пункта.

В деревне Ерыкла Клявлинского района возводится модульное здание фельдшерско-акушерского пункта за счет средств из областного бюджета. Ранее новый ФАП был возведён в селе Старые Сосны благодаря реализации национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

В настоящее время собран каркас будущего медицинского объекта, в котором помощь будут получать около 100 жителей населенного пункта.

Для обеспечения непрерывности оказания медпомощи во время строительных работ фельдшер из соседнего ФАПа в деревне Усакла продолжает регулярные выезды к пациентам. Для этих целей используется автомобиль, полученный в рамках нацпроекта.

«Новый ФАП будет расположен практически в центре деревни, что особенно важно для пожилых и маломобильных жителей, – отметила главный врач Клявлинской больницы Нурания Горбунова. – Это типовая, удобная модель здания, которая позволит жителям получать первичную помощь в комфортных условиях и в шаговой доступности».

 

Фото:   минздрав СО

Новости по теме
Гонконгский грипп передается практически молниеносно и может быть особенно опасен для пожилых людей и маленьких детей.
05 декабря 2025, 22:48
Врач рассказал о главной опасности гонконгского гриппа
Гонконгский грипп передается практически молниеносно и может быть особенно опасен для пожилых людей и маленьких детей. Здравоохранение
Если ваш ребёнок интересуется что такое ВИЧ-инфекция, нужно быть готовым дать ему понятный и развернутый ответ.
05 декабря 2025, 20:46
Самарский психолог: важно в подростковом возрасте информировать ребёнка о путях передачи ВИЧ-инфекции
Если ваш ребёнок интересуется что такое ВИЧ-инфекция, нужно быть готовым дать ему понятный и развернутый ответ. Здравоохранение
Специалисты организуют выездные мероприятия по бесплатному тестированию на ВИЧ, на промышленных предприятиях, в средних и высших учебных учреждениях, в школах и другие просветительские акции.
05 декабря 2025, 16:39
С начала года более 920 тысяч жителей региона прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию
Специалисты организуют выездные мероприятия по бесплатному тестированию на ВИЧ, на промышленных предприятиях, в средних и высших учебных учреждениях, в школах... Здравоохранение
Здравоохранение
В настоящее время собран каркас будущего медицинского объекта, в котором помощь будут получать около 100 жителей населенного пункта.
6 декабря 2025  15:16
В деревне Ерыкла Клявлинского района возводится модульное здание ФАПа
Гонконгский грипп передается практически молниеносно и может быть особенно опасен для пожилых людей и маленьких детей.
5 декабря 2025  22:48
Врач рассказал о главной опасности гонконгского гриппа
Если ваш ребёнок интересуется что такое ВИЧ-инфекция, нужно быть готовым дать ему понятный и развернутый ответ.
5 декабря 2025  20:46
Самарский психолог: важно в подростковом возрасте информировать ребёнка о путях передачи ВИЧ-инфекции
Специалисты организуют выездные мероприятия по бесплатному тестированию на ВИЧ, на промышленных предприятиях, в средних и высших учебных учреждениях, в школах и другие просветительские акции.
5 декабря 2025  16:39
С начала года более 920 тысяч жителей региона прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию
Новые аппараты имеют высокую точность измерений, возможность мгновенной передачи данных для дистанционных консультаций и автоматический анализ сердечного ритма.
5 декабря 2025  16:21
В Камышлинскую больницу поступило 8 современных электрокардиографов
Более 100% от плана: вакцинацию прошли порядка 1,9 млн жителей, среди которых 403 тысячи — дети.
5 декабря 2025  15:31
В минздраве СО подвели итоги прививочной кампании против гриппа
СамГМУ получил лицензию Росздравнадзора на производство клеточных продуктов для CAR-T терапии
5 декабря 2025  13:38
СамГМУ получил лицензию Росздравнадзора на производство клеточных продуктов для CAR-T терапии
В регионе работает
5 декабря 2025  11:07
В регионе работает "горячая линия" по профилактике ВИЧ-инфекции
Самарцам грозят «гонконгский грипп» и COVID-19
5 декабря 2025  09:35
Самарцам грозят «гонконгский грипп» и COVID-19
Офиса врача общей практики в селе Орловка и фельдшерско-акушерского пункта в селе Старое Мамыково.
4 декабря 2025  15:59
В Кошкинском районе завершается строительство двух новых объектов здравоохранения
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
Весь список
В центре внимания
Рост и развитие промышленности – залог стабильной и устойчивой к вызовам экономики Самарской области. Такой вывод можно сделать на основе данных, которые озвучил губернатор Вячеслав Федорищев во время прямой линии с жителями региона, которая состоялась 5
6 декабря 2025  14:26
Прямая линия губернатора стала масштабным открытым диалогом по развитию отраслей экономики всей Самарской области
Вода, мусор и аварийное жилье: общественник оценил итоги прямой линии губернатора Самарской области
6 декабря 2025  13:15
Вода, мусор и аварийное жилье: общественник оценил итоги прямой линии губернатора Самарской области
По словам главы региона, система самарского метро не завершена и на 60 %. Для полноценной загрузки подземку нужно продлевать до точек, которые обеспечат наибольший прирост трафика.
5 декабря 2025  19:19
В Самаре планируется построить еще пять станций метро, не считая "Театральной"
Поводом стало обращение местной жительницы, обозначившей комплекс вопросов, ключевым из которых является критическое состояние систем водоснабжения. 
5 декабря 2025  17:59
Самарский губернатор взял на контроль водоснабжение в селе Сосновый Солонец
Также в этом году откроется единый диспетчерский пункт, который позволит распределять экстренные вызовы, в первую очередь оказание помощи больным с инфарктами и инсультами, а также пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.
5 декабря 2025  16:10
Прямая линия с губернатором: 22 новых автомобиля скорой медицинской помощи поступят в Самарскую область в первом полугодии 2026 года
Весь список