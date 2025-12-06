В деревне Ерыкла Клявлинского района возводится модульное здание ФАПа

В деревне Ерыкла Клявлинского района возводится модульное здание фельдшерско-акушерского пункта за счет средств из областного бюджета. Ранее новый ФАП был возведён в селе Старые Сосны благодаря реализации национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

В настоящее время собран каркас будущего медицинского объекта, в котором помощь будут получать около 100 жителей населенного пункта.

Для обеспечения непрерывности оказания медпомощи во время строительных работ фельдшер из соседнего ФАПа в деревне Усакла продолжает регулярные выезды к пациентам. Для этих целей используется автомобиль, полученный в рамках нацпроекта.

«Новый ФАП будет расположен практически в центре деревни, что особенно важно для пожилых и маломобильных жителей, – отметила главный врач Клявлинской больницы Нурания Горбунова. – Это типовая, удобная модель здания, которая позволит жителям получать первичную помощь в комфортных условиях и в шаговой доступности».

Фото: минздрав СО