Врач рассказал о главной опасности гонконгского гриппа

Гонконгский грипп передается практически молниеносно и может быть особенно опасен для пожилых людей и маленьких детей, предупредил врач-терапевт «Поликлиника.ру» Александр Паньковецкий в разговоре с «Лентой.ру», пишут "Известия".

Гонконгский грипп — это разновидность сезонного гриппа типа А и впервые вспышку заболевания зафиксировали в Гонконге в конце 60-х годов.

«В настоящее время циркулирует как сезонный вариант. Это важный момент: вирус не новый, он хорошо изучен, и наши вакцины ежегодно учитывают его возможные изменения», — подчеркнул врач.

Наиболее частыми симптомами являются высокая температура до 40 градусов, сильная головная и мышечная боль, озноб, боль в горле, а также выраженный и длительный сухой кашель. Терапевт предупредил, что это заболевание нельзя переносить на ногах из-за высокого риска серьезных осложнений.

