Гонконгский грипп передается практически молниеносно и может быть особенно опасен для пожилых людей и маленьких детей.
Врач рассказал о главной опасности гонконгского гриппа
Банк России снял ограничения на переводы валюты за рубеж
Банк России снял ограничения на переводы валюты за рубеж
Эта награда - признание неустанного труда по сохранению культурного наследия, таланта вовлекать самых разных людей в творческие проекты, стремления сделать искусство доступным для каждого жителя региона.
Самарское региональное отделение ВОД «Волонтёры культуры» стало призером в номинации «Культурное добровольчество»
Особенно активно добровольцы действуют в сельской местности. Вместе с профессиональными пожарными они мужественно сражаются с огнем, спасая имущество и жизни людей.
За прошедшую неделю добровольцы региона участвовали в тушении двух пожаров
Если ваш ребёнок интересуется что такое ВИЧ-инфекция, нужно быть готовым дать ему понятный и развернутый ответ.
Самарский психолог: важно в подростковом возрасте информировать ребёнка о путях передачи ВИЧ-инфекции
29 июня предусмотрен резервный день для сдачи экзамена по математике, 2 июля — по русскому языку, 3 и 6 июля — по всем учебным предметам, кроме русского языка и математики.
Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2026 год
Подведомственное министерству природных ресурсов региона учреждение специализируется на государственном экологическом контроле и предоставляет широкий спектр услуг в сфере охраны окружающей среды.
Директором «Природоохранного центра» региона назначена Екатерина Луценко
По словам главы региона, система самарского метро не завершена и на 60 %. Для полноценной загрузки подземку нужно продлевать до точек, которые обеспечат наибольший прирост трафика.
В Самаре планируется построить еще пять станций метро, не считая "Театральной"
Врач рассказал о главной опасности гонконгского гриппа

Гонконгский грипп передается практически молниеносно и может быть особенно опасен для пожилых людей и маленьких детей.

Гонконгский грипп передается практически молниеносно и может быть особенно опасен для пожилых людей и маленьких детей, предупредил врач-терапевт «Поликлиника.ру» Александр Паньковецкий в разговоре с «Лентой.ру», пишут "Известия".

Гонконгский грипп — это разновидность сезонного гриппа типа А и впервые вспышку заболевания зафиксировали в Гонконге в конце 60-х годов.

«В настоящее время циркулирует как сезонный вариант. Это важный момент: вирус не новый, он хорошо изучен, и наши вакцины ежегодно учитывают его возможные изменения», — подчеркнул врач.

Наиболее частыми симптомами являются высокая температура до 40 градусов, сильная головная и мышечная боль, озноб, боль в горле, а также выраженный и длительный сухой кашель. Терапевт предупредил, что это заболевание нельзя переносить на ногах из-за высокого риска серьезных осложнений.

 

Фото:  pxhere.com

Если ваш ребёнок интересуется что такое ВИЧ-инфекция, нужно быть готовым дать ему понятный и развернутый ответ.
05 декабря 2025, 20:46
Самарский психолог: важно в подростковом возрасте информировать ребёнка о путях передачи ВИЧ-инфекции
Если ваш ребёнок интересуется что такое ВИЧ-инфекция, нужно быть готовым дать ему понятный и развернутый ответ.
Специалисты организуют выездные мероприятия по бесплатному тестированию на ВИЧ, на промышленных предприятиях, в средних и высших учебных учреждениях, в школах и другие просветительские акции.
05 декабря 2025, 16:39
С начала года более 920 тысяч жителей региона прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию
Специалисты организуют выездные мероприятия по бесплатному тестированию на ВИЧ, на промышленных предприятиях, в средних и высших учебных учреждениях, в школах...
Новые аппараты имеют высокую точность измерений, возможность мгновенной передачи данных для дистанционных консультаций и автоматический анализ сердечного ритма.
05 декабря 2025, 16:21
В Камышлинскую больницу поступило 8 современных электрокардиографов
Новые аппараты имеют высокую точность измерений, возможность мгновенной передачи данных для дистанционных консультаций и автоматический анализ сердечного...
Здравоохранение
Гонконгский грипп передается практически молниеносно и может быть особенно опасен для пожилых людей и маленьких детей.
5 декабря 2025  22:48
Врач рассказал о главной опасности гонконгского гриппа
Если ваш ребёнок интересуется что такое ВИЧ-инфекция, нужно быть готовым дать ему понятный и развернутый ответ.
5 декабря 2025  20:46
Самарский психолог: важно в подростковом возрасте информировать ребёнка о путях передачи ВИЧ-инфекции
Специалисты организуют выездные мероприятия по бесплатному тестированию на ВИЧ, на промышленных предприятиях, в средних и высших учебных учреждениях, в школах и другие просветительские акции.
5 декабря 2025  16:39
С начала года более 920 тысяч жителей региона прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию
Новые аппараты имеют высокую точность измерений, возможность мгновенной передачи данных для дистанционных консультаций и автоматический анализ сердечного ритма.
5 декабря 2025  16:21
В Камышлинскую больницу поступило 8 современных электрокардиографов
Более 100% от плана: вакцинацию прошли порядка 1,9 млн жителей, среди которых 403 тысячи — дети.
5 декабря 2025  15:31
В минздраве СО подвели итоги прививочной кампании против гриппа
СамГМУ получил лицензию Росздравнадзора на производство клеточных продуктов для CAR-T терапии
5 декабря 2025  13:38
СамГМУ получил лицензию Росздравнадзора на производство клеточных продуктов для CAR-T терапии
В регионе работает
5 декабря 2025  11:07
В регионе работает "горячая линия" по профилактике ВИЧ-инфекции
самарцам грозят «гонконгский грипп» и COVID-19
5 декабря 2025  09:35
Самарцам грозят «гонконгский грипп» и COVID-19
Офиса врача общей практики в селе Орловка и фельдшерско-акушерского пункта в селе Старое Мамыково.
4 декабря 2025  15:59
В Кошкинском районе завершается строительство двух новых объектов здравоохранения
576
Чтобы защитить себя необходимо избегать случайных половых контактов, использовать барьерные средства контрацепции и регулярно проходить обследования.
3 декабря 2025  19:35
Диспансеризация для оценки репродуктивного здоровья помогает выявить инфекции, передающиеся половым путём, на ранних стадиях
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
По словам главы региона, система самарского метро не завершена и на 60 %. Для полноценной загрузки подземку нужно продлевать до точек, которые обеспечат наибольший прирост трафика.
5 декабря 2025  19:19
В Самаре планируется построить еще пять станций метро, не считая "Театральной"
Поводом стало обращение местной жительницы, обозначившей комплекс вопросов, ключевым из которых является критическое состояние систем водоснабжения. 
5 декабря 2025  17:59
Самарский губернатор взял на контроль водоснабжение в селе Сосновый Солонец
Также в этом году откроется единый диспетчерский пункт, который позволит распределять экстренные вызовы, в первую очередь оказание помощи больным с инфарктами и инсультами, а также пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.
5 декабря 2025  16:10
Прямая линия с губернатором: 22 новых автомобиля скорой медицинской помощи поступят в Самарскую область в первом полугодии 2026 года
Карта «Zа Победу» – это социальная транспортная карта Самарской области, которая предоставляет право бесплатного и безлимитного проезда членам семей участников специальной военной операции.
5 декабря 2025  15:53
Самарский губернатор: весь общественный транспорт обязан принимать карту «Za Победу»
Одним из вопросов стал ремонт и благоустройство Ракитовского шоссе: нет переходов, камер, опасная дорога как для водителей, так и для пешеходов.
5 декабря 2025  14:34
Прямая линия самарского губернатора: транспорт и ремонт дорог в числе ключевых
