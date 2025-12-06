В театре «Грань» состоится премьера спектакля «Эзоп»

13 декабря театр «Грань» представит премьеру - спектакль «Эзоп».



Свой новый спектакль Денис Бокурадзе поставит по пьесе бразильского прозаика и драматурга Гильерме Фигейредо «Лиса и виноград» (Эзоп). Пьеса была написана в 1952 году и принесла автору мировую славу.



Действие происходит в Древней Греции. Богатый рабовладелец Ксанф покупает раба-баснописца Эзопа, уродство которого пугает толпу. Однако вскоре становится понятно, что раб Эзоп настоящий аристократ духа, философ и мудрец. Жена рабовладельца красавица Клея сначала пугается внешности Эзопа, потом привыкает к нему, а затем влюбляется, отмечая его глубокий ум и оригинальность. В порыве чувств и восторга она восклицает: «Некрасивый человек, ты прекрасен!».

В пьесе Эзоп мечтает о единственной вещи, которая ему по-настоящему нужна, — свободе. И когда возникает дилемма – смерть, но смерть свободного человека или жизнь рабом, он выбирает смерть.



По пьесе Гильерме Фигейредо в 1957 году был поставлен спектакль Ленинградского Большого драматического театра, поставленный Георгием Товстоноговым. Считается, что именно с этой постановки за Большим драматическим театром установилась слава интеллектуального театра. А в 1981 году был снят телевизионный фильм «Эзоп» с Александром Калягиным в главной роли.



Новый спектакль режиссер Денис Бокурадзе создает со своей постоянной командой соавторов: Музыка Арсения Плаксина, художник по свету - Евгений Ганзбург, театральный художник Урсула Берг на этот раз выступит не только как художник по костюмам, но и как автор сценографии.



В ролях: Юлия Бокурадзе, Ольга Гречихина, Денис Евневич, Анастасия Колодина, Роман Пяткин, Кирилл Стерликов, Максим Цыганков.

Фото: минкульт СО