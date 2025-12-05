Самарский губернатор взял на контроль водоснабжение в селе Сосновый Солонец

На прямой линии с жителями Самарской области губернатор Вячеслав Федорищев дал оперативное поручение по решению проблем села Сосновый Солонец Ставропольского района. Поводом стало обращение местной жительницы, обозначившей комплекс вопросов, ключевым из которых является критическое состояние систем водоснабжения.

Губернатор поручил министру энергетики и ЖКХ региона Виталию Брижаню совместно с главой Ставропольского района Вячеславом Киреевым немедленно выехать на место для проработки ситуации. Как отметила заявительница, водопровод, проложенный в 1972 году, изношен на 90%, требуют замены водонапорные башни, а четыре существующие скважины не справляются с нагрузкой, особенно в летний период.

«Несмотря на то, что есть и другие вопросы, по нашей действующей больнице ФАП, неработающей почте, отсутствию транспортного сообщения по Самарской Луке, самое главное для нас сегодня - это вода. Очень надеемся на вашу помощь», — обратилась она к главе региона.

Министр ЖКХ Виталий Брижань доложил, что на 2026 год в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» уже запланирован ремонт 1,7 км сетей в селе. Губернатор Вячеслав Федорищев поставил задачу сверить эти планы с реальным положением дел на месте.

«Здесь нужно внимательно сопоставить те планы, которые были подготовлены, с жизнью, вместе с главой посмотреть комплексно на ситуацию. В таком формате проведите работу и после этого в понедельник на оперативном совещании доложите о том, какие решения необходимо принять дополнительно», — указал губернатор.

Главе района Вячеславу Кирееву поручено отработать остальные озвученные вопросы, включая работу ФАПа, почты и транспортного сообщения. «Возьмите своих коллег из администрации, встретьтесь с заявительницей, в целом поговорите с жителями, что их еще волнует, и также на оперативном совещании доложите», - поручил глава региона.

Фото Макеева И.