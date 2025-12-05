Я нашел ошибку
Главные новости:
Главы муниципалитетов Самарской области приступили к отработке обращений жителей на прямую линию губернатора.
Обращения с прямой линии губернатора Самарской области перешли в стадию исполнения
На месте ДТП до приезда медиков скончался водитель пикапа. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
В Нефтегорском районе на автодороге столкнулись Volkswagen Amarok  и КАМАЗ
Поводом стало обращение местной жительницы, обозначившей комплекс вопросов, ключевым из которых является критическое состояние систем водоснабжения. 
Самарский губернатор взял на контроль водоснабжение в селе Сосновый Солонец
По информации Приволжского УГМС 6 декабря температура воздуха в Самаре ночью 0, -2°С, днем 0, +2°С. 
6 декабря в регионе облачно, местами мокрый снег, туман, гололед, до +2°С
Всех, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего, просят откликнутся.
Полицейские региона ищут 15-летнего подростка, который не вернулся домой из школы
Анастасия Кнор, руководитель благотворительного фонда «Том Сойер Фест – Наследие» и СРОО «За информационное общество», стала призёром в номинации «Лидер НКО».
Проект из Самарской области занял 3 место на Международной Премии #МЫВМЕСТЕ
Юные талантливые учащиеся Самарского хореографического училища на сцене САТОБ показали премьеру «Театральных сказок», созданных по мотивам одноименной книги народной артистки России Илзе Лиепа.
«Волжские сезоны»: Илзе Лиепа представила два проекта в Самаре
Он рассказал о том, как выстроена работа районной администрации после реформы местного самоуправления, о благоустройстве дворов и общественных пространств, ремонте дорог и проездов, реализации нацпроектов.
Глава Кировского района Самары Игорь Рудаков ответил на вопросы жителей в прямом эфире
Мероприятия
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Самарский губернатор взял на контроль водоснабжение в селе Сосновый Солонец

79
Поводом стало обращение местной жительницы, обозначившей комплекс вопросов, ключевым из которых является критическое состояние систем водоснабжения. 

На прямой линии с жителями Самарской области губернатор Вячеслав Федорищев дал оперативное поручение по решению проблем села Сосновый Солонец Ставропольского района. Поводом стало обращение местной жительницы, обозначившей комплекс вопросов, ключевым из которых является критическое состояние систем водоснабжения. 

Губернатор поручил министру энергетики и ЖКХ региона Виталию Брижаню совместно с главой Ставропольского района Вячеславом Киреевым немедленно выехать на место для проработки ситуации. Как отметила заявительница, водопровод, проложенный в 1972 году, изношен на 90%, требуют замены водонапорные башни, а четыре существующие скважины не справляются с нагрузкой, особенно в летний период.

«Несмотря на то, что есть и другие вопросы, по нашей действующей больнице ФАП, неработающей почте, отсутствию транспортного сообщения по Самарской Луке, самое главное для нас сегодня - это вода. Очень надеемся на вашу помощь», — обратилась она к главе региона. 

Министр ЖКХ Виталий Брижань доложил, что на 2026 год в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» уже запланирован ремонт 1,7 км сетей в селе. Губернатор Вячеслав Федорищев поставил задачу сверить эти планы с реальным положением дел на месте. 

«Здесь нужно внимательно сопоставить те планы, которые были подготовлены, с жизнью, вместе с главой посмотреть комплексно на ситуацию. В таком формате проведите работу и после этого в понедельник на оперативном совещании доложите о том, какие решения необходимо принять дополнительно», — указал губернатор. 

Главе района Вячеславу Кирееву поручено отработать остальные озвученные вопросы, включая работу ФАПа, почты и транспортного сообщения. «Возьмите своих коллег из администрации, встретьтесь с заявительницей, в целом поговорите с жителями, что их еще волнует, и также на оперативном совещании доложите», - поручил глава региона.

 

Фото Макеева И.

Также глава региона выразил признательность за всестороннюю поддержку, которую отрасль оказывает участникам СВО и их семьям.
17 октября 2025, 18:44
Вячеслав Федорищев вручил награды в преддверии Дня работников дорожного хозяйства
Также глава региона выразил признательность за всестороннюю поддержку, которую отрасль оказывает участникам СВО и их семьям. Общество
1268
5 июня в Тольятти стартовал Кадровый форум беспилотных авиационных систем 2025, организованный АНО «Университет 2035» совместно с Правительством Самарской области и изданием «Ведомости».
05 июня 2025, 15:21
В Самарской области обсудили настоящее и будущее российских «беспилотных» специалистов
5 июня в Тольятти стартовал Кадровый форум беспилотных авиационных систем 2025, организованный АНО «Университет 2035» совместно с Правительством Самарской... Экономика
1224
Основной вопрос повестки — развитие в регионе беспилотных гражданских авиатехнологий. 
19 марта 2025, 20:51
Губернатор Вячеслав Федорищев, замминистра транспорта РФ Андрей Никитин и глава Росавиации Дмитрий Ядров обсудили работу над посадочными площадками для БАС
Основной вопрос повестки — развитие в регионе беспилотных гражданских авиатехнологий.  Политика
4814
Поводом стало обращение местной жительницы, обозначившей комплекс вопросов, ключевым из которых является критическое состояние систем водоснабжения. 
5 декабря 2025  17:59
Самарский губернатор взял на контроль водоснабжение в селе Сосновый Солонец
58
Также в этом году откроется единый диспетчерский пункт, который позволит распределять экстренные вызовы, в первую очередь оказание помощи больным с инфарктами и инсультами, а также пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.
5 декабря 2025  16:10
Прямая линия с губернатором: 22 новых автомобиля скорой медицинской помощи поступят в Самарскую область в первом полугодии 2026 года
246
Карта «Zа Победу» – это социальная транспортная карта Самарской области, которая предоставляет право бесплатного и безлимитного проезда членам семей участников специальной военной операции.
5 декабря 2025  15:53
Самарский губернатор: весь общественный транспорт обязан принимать карту «Za Победу»
170
Одним из вопросов стал ремонт и благоустройство Ракитовского шоссе: нет переходов, камер, опасная дорога как для водителей, так и для пешеходов.
5 декабря 2025  14:34
Прямая линия самарского губернатора: транспорт и ремонт дорог в числе ключевых
216
Губернатор Вячеслав Федорищев: «Экономика Самарской области стабильна и растет»
5 декабря 2025  13:48
Губернатор Вячеслав Федорищев: «Экономика Самарской области стабильна и растет»
224
