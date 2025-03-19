Я нашел ошибку
Главные новости:
Спасателям в водолазных костюмах сухого типа, стоило огромных усилий добраться до погибшего.
На реке Самара около поселка Падовка в промоину провалился рыбак
Им удалось самостоятельно выбраться из промоины. Двигаться дальше по тонкому льду было опасно.
В Ставропольском районе спасли двух рыбаков провалившихся под лед
Кроме того, в этом году в учреждение будет поставлен новый цифровой маммограф, рентгенологическую установку и цифровой флюорограф.
В Тольяттинскую поликлинику № 2 поступил современный УЗИ аппарат
В Красноярском районе проверили готовность сил и средств Самарской областной системы РСЧС к возможным ЧС, связанным с природными пожарами.
Сегодня в регионе проходит второй этап командно-штабного учения: ликвидация природных пожаров
В Самаре ночью -3, -5°С, днем +4, +6°С. Ночью и утром местами гололедица.
20 марта в регионе местами мокрый снег, до +6°С
Основной вопрос повестки — развитие в регионе беспилотных гражданских авиатехнологий. 
Губернатор Вячеслав Федорищев, замминистра транспорта РФ Андрей Никитин и глава Росавиации Дмитрий Ядров обсудили работу над посадочными площадками для БАС
Про некоторые договоры россияне могут не знать, и этими SIM-картами пользуются мошенники.
Россияне смогут найти все зарегистрированные на них SIM-карты на Госуслугах с 1 апреля
В офисах компании все желающие смогли получить памятные подарки от энергетиков.
«ЭнергосбыТ Плюс» поздравил посетителей офисов обслуживания с Международным днём клиента
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.5
-2.81
EUR 87.57
-3.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Транспортные полицейские Сызрани приняли участие в родительских собраниях
В «ЗИМ Галерее» пройдет концерт дарк-фолк группы Sylva
20 марта самарский зоопарк приглашает на День лягушки
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Губернатор Вячеслав Федорищев, замминистра транспорта РФ Андрей Никитин и глава Росавиации Дмитрий Ядров обсудили работу над посадочными площадками для БАС

19 марта 2025 20:51
240
Основной вопрос повестки — развитие в регионе беспилотных гражданских авиатехнологий. 

В среду, 19 марта, в Тольятти губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с заместителем Министра транспорта РФ Андреем Никитиным, руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым. Основной вопрос повестки — развитие в регионе беспилотных гражданских авиатехнологий. 

Встреча прошла на базе компании «Транспорт будущего», которая является разработчиком, производителем и эксплуатантом беспилотных летательных аппаратов. С 2023 года компания развивает в особой экономической зоне «Тольятти» выпуск комплектующих для летательных аппаратов, литий-ионных аккумуляторов, ведет сборку беспилотных авиационных систем (БАС) и отрабатывает модели их применения в различных отраслях экономики. О текущей работе предприятия и ближайших планах рассказал генеральный директор ООО «Транспорт будущего» Юрий Козаренко. 

Участники встречи обсудили ход строительства, оснащение и перспективы ввода в эксплуатацию двух капитальных посадочных площадок для БАС, которые появятся в Самарской области по федеральному проекту «Развитие инфраструктуры, безопасность и сертификация БАС», входящему в нацпроект «Беспилотные авиационные системы». Задачи площадок – прием, техническое обслуживание и выпуск беспилотников. Для каждого объекта построят ангары хранения и обслуживания БАС, здания для внешних пилотов и персонала, рулежные дорожки, иную необходимую инфраструктуру. Посадочные площадки планируют разместить в том числе в Тольятти. Таким образом, город станет пилотной территорией в Поволжье, где будут отрабатывать организацию коммерческих полетов беспилотных авиационных систем.

Кроме того, в ходе встречи были затронуты актуальные вопросы обучения специалистов в сфере беспилотников. 

«В России внедряется все больше беспилотных технологий в различных видах сообщения: автомобильном, водном, железнодорожном и воздушном. Крайне важно, чтобы их сосуществование в единой среде было бесшовным, комфортным и безопасным – это одна из целей работы Минтранса России. На примере Самарской области очевидно: в перспективе эта задача может быть успешно реализована – в регионе представлены все виды транспорта, а по скорости внедрения в экономику беспилотных авиасистем он один из лидеров во всей стране», — подчеркнул заместитель Министра транспорта РФ Андрей Никитин.

«Самарская область стала одним из лидирующих регионов России в сфере развития беспилотных авиационных систем – нового сегмента гражданской авиации, – отметил глава Росавиации Дмитрий Ядров. – На площадке компании «Транспорт будущего» мы увидели современные производственные линии, инновационную продукцию. Сегодня в Тольятти выпускают беспилотники для сельского хозяйства, дроны-доставщики, беспилотную технику для мониторинга. Линейка гражданских БАС растет, и появление в Тольятти капитальных посадочных площадок для беспилотников станет важным шагом в развитии отрасли в регионе и в Российской Федерации».

Беспилотные авиационные системы применяются в аграрном секторе, секторе логистики, мониторинга, иных гражданских сферах, запрос на эти технологии очень высок.  

«Наша задача — чтобы Самарская область стала передовым центром развития беспилотных систем, их внедрения, производства. Чтобы реализовать это, Правительство региона усиливает совместную работу с коллегами из «Транспорта будущего», предпринимателями в этой сфере. Взаимодействуем с вузами, научными объединениями. Продолжим активно поддерживать инновационную продукцию и развивать новый сегмент гражданской авиации – БАС», — отметил Вячеслав Федорищев.

Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что сфера БАС призвана стать одной из ключевых в технологическом развитии страны и к 2030 году Россия должна войти в число глобальных технологических лидеров в этом направлении. Ключевым вопросам отрасли было посвящено отдельное совещание, которое Президент провел на тольяттинской площадке в январе текущего года. 

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания Тольятти

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Гостей региона заинтересовали возможности, созданные для инвесторов в ОЭЗ.
17 марта 2025, 14:09
Делегация Мордовии познакомилась с работой предприятий и инвестплощадок Самарской области
Гостей региона заинтересовали возможности, созданные для инвесторов в ОЭЗ. Экономика
570
19 июля 2024, 19:30
Вячеслав Федорищев: «В приоритете – опережающее развитие отрасли машиностроения»
В настоящее время Кластер автомобильной промышленности из регионального объединения компаний перерос в отраслевую ассоциацию и объединил 24 региона и 176... Политика
3016
06 июня 2024, 16:19
ФРП в рамках ПМЭФ профинансировал проекты компании «АВТОВАЗ» на 7 млрд рублей
Средства пойдут на производство усовершенствованных двигателей для автомобилей LADA и компонентов для новых LADA Aura. Экономика
3754
В центре внимания
Основной вопрос повестки — развитие в регионе беспилотных гражданских авиатехнологий. 
19 марта 2025  20:51
Губернатор Вячеслав Федорищев, замминистра транспорта РФ Андрей Никитин и глава Росавиации Дмитрий Ядров обсудили работу над посадочными площадками для БАС
231
За 6 лет благоустроено 912 общественных пространств Самары
19 марта 2025  12:48
За 6 лет благоустроено 912 общественных пространств Самары
240
22 марта пройдет рабочая встреча главы города Самара Ивана Носкова с жителями Железнодорожного района
19 марта 2025  12:29
22 марта пройдет рабочая встреча главы города Самара Ивана Носкова с жителями Железнодорожного района
357
На Госуслугах заработали черновики заявлений в 1 класс
19 марта 2025  10:31
На Госуслугах заработали черновики заявлений в 1 класс
247
Реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае
19 марта 2025  10:25
Реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае
239
Весь список