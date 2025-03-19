Губернатор Вячеслав Федорищев, замминистра транспорта РФ Андрей Никитин и глава Росавиации Дмитрий Ядров обсудили работу над посадочными площадками для БАС

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В среду, 19 марта, в Тольятти губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с заместителем Министра транспорта РФ Андреем Никитиным, руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым. Основной вопрос повестки — развитие в регионе беспилотных гражданских авиатехнологий.

Встреча прошла на базе компании «Транспорт будущего», которая является разработчиком, производителем и эксплуатантом беспилотных летательных аппаратов. С 2023 года компания развивает в особой экономической зоне «Тольятти» выпуск комплектующих для летательных аппаратов, литий-ионных аккумуляторов, ведет сборку беспилотных авиационных систем (БАС) и отрабатывает модели их применения в различных отраслях экономики. О текущей работе предприятия и ближайших планах рассказал генеральный директор ООО «Транспорт будущего» Юрий Козаренко.

Участники встречи обсудили ход строительства, оснащение и перспективы ввода в эксплуатацию двух капитальных посадочных площадок для БАС, которые появятся в Самарской области по федеральному проекту «Развитие инфраструктуры, безопасность и сертификация БАС», входящему в нацпроект «Беспилотные авиационные системы». Задачи площадок – прием, техническое обслуживание и выпуск беспилотников. Для каждого объекта построят ангары хранения и обслуживания БАС, здания для внешних пилотов и персонала, рулежные дорожки, иную необходимую инфраструктуру. Посадочные площадки планируют разместить в том числе в Тольятти. Таким образом, город станет пилотной территорией в Поволжье, где будут отрабатывать организацию коммерческих полетов беспилотных авиационных систем.

Кроме того, в ходе встречи были затронуты актуальные вопросы обучения специалистов в сфере беспилотников.

«В России внедряется все больше беспилотных технологий в различных видах сообщения: автомобильном, водном, железнодорожном и воздушном. Крайне важно, чтобы их сосуществование в единой среде было бесшовным, комфортным и безопасным – это одна из целей работы Минтранса России. На примере Самарской области очевидно: в перспективе эта задача может быть успешно реализована – в регионе представлены все виды транспорта, а по скорости внедрения в экономику беспилотных авиасистем он один из лидеров во всей стране», — подчеркнул заместитель Министра транспорта РФ Андрей Никитин.

«Самарская область стала одним из лидирующих регионов России в сфере развития беспилотных авиационных систем – нового сегмента гражданской авиации, – отметил глава Росавиации Дмитрий Ядров. – На площадке компании «Транспорт будущего» мы увидели современные производственные линии, инновационную продукцию. Сегодня в Тольятти выпускают беспилотники для сельского хозяйства, дроны-доставщики, беспилотную технику для мониторинга. Линейка гражданских БАС растет, и появление в Тольятти капитальных посадочных площадок для беспилотников станет важным шагом в развитии отрасли в регионе и в Российской Федерации».

Беспилотные авиационные системы применяются в аграрном секторе, секторе логистики, мониторинга, иных гражданских сферах, запрос на эти технологии очень высок.

«Наша задача — чтобы Самарская область стала передовым центром развития беспилотных систем, их внедрения, производства. Чтобы реализовать это, Правительство региона усиливает совместную работу с коллегами из «Транспорта будущего», предпринимателями в этой сфере. Взаимодействуем с вузами, научными объединениями. Продолжим активно поддерживать инновационную продукцию и развивать новый сегмент гражданской авиации – БАС», — отметил Вячеслав Федорищев.

Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что сфера БАС призвана стать одной из ключевых в технологическом развитии страны и к 2030 году Россия должна войти в число глобальных технологических лидеров в этом направлении. Ключевым вопросам отрасли было посвящено отдельное совещание, которое Президент провел на тольяттинской площадке в январе текущего года.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области