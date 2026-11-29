Футбольный клуб «Акрон» достиг договоренности о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Срджаном Благоевичем. Контракт с сербским специалистом расторгнут по соглашению сторон, сообщается на сайте ФК.



Также «Акрон» покидают помощники Благоевича – Деян Фияла, Никола Станкович и Саша Семереди.



Константин Клюшев, генеральный директор ФК «Акрон»:

– Тренерский штаб Срджана Благоевича провел качественную работу, попытавшись внедрить новую игровую философию команды. Изменения были заметны, однако переходный этап затянулся, что подтверждает неудачная серия из шести поражений подряд. В конечном итоге в профессиональном спорте главное – это результат. Понимаем, что нам нужно выправлять турнирное положение и важно на этом этапе сменить эмоциональный фон, чтобы команда вышла из непростого психологического состояния. Мы продолжаем двигаться дальше, впереди домашний матч с «Оренбургом», всем нам хочется на положительной ноте завершить календарный год и порадовать своих болельщиков.



Срджан Благоевич возглавил «Акрон» в июне 2026 года. Под руководством сербского специалиста красно-черные провели в общей сложности 22 матча, в которых команда одержала пять побед, шесть раз сыграла вничью и потерпела 11 поражений.

Клуб благодарит Срджана Благоевича и его тренерский штаб за работу, вклад в развитие клуба и профессионализм. Желаем удачи и успехов в дальнейшей карьере!