Уважаемые жители Самарской области!

От всей души поздравляю вас с замечательным праздником — Днем матери!

Этот праздник — прекрасный повод, чтобы выразить любовь, безграничное уважение и глубокую признательность самым главным для нас людям – нашим дорогим мамам. Они наполняют мир теплом, светом и нежностью, с первых шагов, как ангелы-хранители, сопровождают нас по жизни, поддерживают, делая нас сильнее, помогают справиться с любыми трудностями.

В нашей стране охрана материнства и детства, укрепление института семьи, улучшение демографической ситуации являются важнейшими направлениями работы федеральных и региональных органов власти. С этой целью реализуется национальный проект «Семья», инициированный Президентом В.В. Путиным, продолжается десятилетие многодетной семьи в Самарской области — сегодня таких семей более 42 тысяч.

Правительство региона активно поддерживает все начинания, связанные с сохранением семейных ценностей и традиций, формированием ответственного родительства и укреплением межпоколенческих связей. У нас действуют свыше сорока мер поддержки для семей с детьми.

Дорогие мамы! Примите бесконечную благодарность за вашу материнскую любовь,неустанную заботу о детях, терпение и доброту.Своим благородным, самоотверженным трудом вы способствуете тому, чтобы крепкая семья стала надежным фундаментом для развития нашего общества. Низкий поклон матерям, воспитавшим защитников Отечества, которые не щадя своей жизни отстаивали и отстаивают свободу и независимость нашей Родины.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и мирного неба над головой! Пусть в ваших домах всегда царят любовь, гармония и взаимопонимание!

Губернатор Самарской области В.А.Федорищев