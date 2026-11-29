Черная пятница подходит к завершению, а аналитики Альфа-Денег предлагают взглянуть на то, как жители Самары готовились к рапродажам. Согласно исследованию, 64% опрошенных планировали потратить на ноябрьских распродажах не более 10 тыс. рублей. Еще 9% закладывали бюджет от 11 до 15 тыс. рублей, 18% — от 16 до 20 тыс. рублей, а 9% были готовы потратить более 20 тыс. рублей.



При этом большинство самарцев не склонны заранее планировать покупки. 67% участников исследования признались, что приобретают товары на распродажах спонтанно. Определяют максимальную сумму расходов 13% опрошенных, а отслеживают цены на интересующие товары, чтобы оценить выгоду от скидок, — 10%.

Несмотря на это, интерес к ноябрьским акциям сохраняется. 37% респондентов готовы совершить покупки во время Черной пятницы, если найдут подходящие предложения. Еще 18% намерены воспользоваться скидками, но пока не определились с товарами. Заранее составили список необходимых вещей 6% участников исследования.

Специально откладывают деньги к сезону распродаж лишь 7% жителей Самары. При этом 40% опрошенных хотя бы раз переносили приобретение дорогого товара до масштабных скидок. Из них 22% поступают так регулярно, 15% делали это несколько раз, а 3% — один раз.



Для оплаты покупок на распродажах 55% самарцев предпочитают использовать собственные средства. Среди тех, кто допускает возможность привлечения заемных денег, наиболее популярна рассрочка — ее рассматривают 23% участников исследования. Воспользоваться кредитной картой готовы 14% опрошенных, занять деньги у близких — 9%, оформить микрозайм — 2%.