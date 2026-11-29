Старейшая в мире фортепьянная мануфактура Carl Sauter Pianofortemanufaktur в городе Шпайхинген (федеральная земля Баден-Вюртемберг) подала заявление о банкротстве. Об этом сообщила газета Bild.

Предприятие ведет свою историю с 1819 года, производит около 400 пианино и 40 роялей в год. Цены составляют €15-36 тыс. за пианино и до €200 тыс. за концертный рояль.

Суд назначил временным управляющим компании юриста Александера Лутца, который обратил внимание на сложную финансовую ситуацию в Sauter. "Резко выросшие расходы и устойчиво слабый спрос сделали неизбежным данный шаг (подачу заявления о банкротстве - прим. ТАСС)", - констатировал он.

Директор компании Кристиан Хотт намерен сохранить марку Sauter и производство в Шпайхингене и использовать процедуру банкротства для реструктуризации фирмы. О числе сотрудников, которым могут грозить сокращения, неизвестно.