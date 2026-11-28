Любимая русская народная сказка «Царевна - лягушка» оживет на сцене театра СамАрт в исполнении Волжского хора — и это идеальный повод собраться вместе: с детьми, родителями, бабушками и дедушками.

С первых минут сказочные персонажи встречают гостей и приглашают стать частью волшебной истории: каждый зритель почувствует себя её героем.

Вместе с Иваном‑царевичем вы отправитесь в тридевятое царство, где ждут удивительные приключения, тайна Царевны‑лягушки — Василисы Прекрасной — и встреча с коварным Кощеем. Интерактивный вокально‑хореографический спектакль увлечёт и малышей, и взрослых: здесь есть и яркие эмоции, и понятная детям интрига, и настоящее искусство для всей семьи.

На сцене — премьерные костюмы, необычные декорации, выразительные вокальные партии и хореография под аккомпанемент оркестра. Фрагменты известных произведений русских и зарубежных композиторов, а также народные мелодии в авторской обработке создают ту самую атмосферу, когда сказка становится по-настоящему живой.

А благодаря Пушкинской карте сходить на спектакль может каждый молодой человек в возрасте от 14 до 22 лет, и это отличный вариант для семейного вечера или похода всем классом.

30 ноября, в 11.00 и 14.00 на сцене Самарского театра юного зрителя "СамАрт".

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Фото: минкульт СО