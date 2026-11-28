В Кирове прошел чемпионат по интерактивному сквошу, организованный Федерацией сквоша России и Государственным фондом «Защитники Отечества».
Турнир проходил в современном формате. Участники использовали очки виртуальной реальности, полностью погружаясь в игровой процесс.
За звание сильнейших боролись представители шести регионов: Чувашской Республики, Красноярского края, Белгородской, Нижегородской, Кировской и Самарской областей.
Наш регион представили жители Тольятти, Чапаевска и Кошкинского района Виктор Фомин, Александр Харламов и Дмитрий Мадюков. Виктор Фомин завоевал бронзу.
Источник: Правительство Самарской области/ минспорта СО